https://uz.sputniknews.ru/20210330/luchshie-sovety-dlya-avtomobilistov-posle-zimy-18036159.html

Лучшие советы для автомобилистов после зимы

Лучшие советы для автомобилистов после зимы

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Что просто необходимо знать всем водителям в весенний период на дорогах, рассказали на портале "Автовзгляд".

2021-03-30T14:29+0500

2021-03-30T14:29+0500

2021-03-30T14:31+0500

в мире

автомобилисты

автомобили

водители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/16/15846033_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_615ac890b86268e990d2417523c0dbda.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Что просто необходимо знать всем водителям в весенний период на дорогах, рассказали на портале "Автовзгляд".Второе, что требует срочной проверки, — генератор. А все потому, что именно он находится ближе к земле и чаще всего испытывает воздействие внешней среды на себе.По мнению экспертов, нельзя обойти стороной и уровень хладагента в кондиционере, состояние воздушного фильтра и радиатора охлаждения мотора.Кстати, сегодня стали известны самые доступные автомобили в мире. Лидером рейтинга стал кроссовер Renault Kwid за 3 900 долларов. Также в список вошли Maruti-Suzuki Alto, Hong Guang Mini EV, LADA Granta, Dacia Sandero и Smart Fortwo.

/20210330/stali-izvestny-samye-dostupnye-avtomobili-mira-18025130.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

автомобилисты, автомобили, водители