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https://uz.sputniknews.ru/20210330/luchshie-sovety-dlya-avtomobilistov-posle-zimy-18036159.html
Лучшие советы для автомобилистов после зимы
Лучшие советы для автомобилистов после зимы
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Что просто необходимо знать всем водителям в весенний период на дорогах, рассказали на портале "Автовзгляд".
2021-03-30T14:29+0500
2021-03-30T14:31+0500
в мире
автомобилисты
автомобили
водители
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Что просто необходимо знать всем водителям в весенний период на дорогах, рассказали на портале "Автовзгляд".Второе, что требует срочной проверки, — генератор. А все потому, что именно он находится ближе к земле и чаще всего испытывает воздействие внешней среды на себе.По мнению экспертов, нельзя обойти стороной и уровень хладагента в кондиционере, состояние воздушного фильтра и радиатора охлаждения мотора.Кстати, сегодня стали известны самые доступные автомобили в мире. Лидером рейтинга стал кроссовер Renault Kwid за 3 900 долларов. Также в список вошли Maruti-Suzuki Alto, Hong Guang Mini EV, LADA Granta, Dacia Sandero и Smart Fortwo.
/20210330/stali-izvestny-samye-dostupnye-avtomobili-mira-18025130.html
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автомобилисты, автомобили, водители

Лучшие советы для автомобилистов после зимы

14:29 30.03.2021 (обновлено: 14:31 30.03.2021)
2863
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолесо автомобиля во время снегопада
Колесо автомобиля во время снегопада - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
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Нельзя обойти стороной и уровень хладагента в кондиционере, состояние воздушного фильтра и радиатора охлаждения мотора.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Что просто необходимо знать всем водителям в весенний период на дорогах, рассказали на портале "Автовзгляд".

"В первую очередь нужно проверить клеммы на аккумуляторной батарее, так как за зимний период использования авто они могли сильно окислиться", — говорится в сообщении.

Второе, что требует срочной проверки, — генератор. А все потому, что именно он находится ближе к земле и чаще всего испытывает воздействие внешней среды на себе.
По мнению экспертов, нельзя обойти стороной и уровень хладагента в кондиционере, состояние воздушного фильтра и радиатора охлаждения мотора.
Renault Kwid - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
В мире
Стали известны самые доступные автомобили мира
10:33
363
Кстати, сегодня стали известны самые доступные автомобили в мире. Лидером рейтинга стал кроссовер Renault Kwid за 3 900 долларов. Также в список вошли Maruti-Suzuki Alto, Hong Guang Mini EV, LADA Granta, Dacia Sandero и Smart Fortwo.
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