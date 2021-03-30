Лучшие советы для автомобилистов после зимы

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Что просто необходимо знать всем водителям в весенний период на дорогах, рассказали на портале "Автовзгляд".Второе, что требует срочной проверки, — генератор. А все потому, что именно он находится ближе к земле и чаще всего испытывает воздействие внешней среды на себе.По мнению экспертов, нельзя обойти стороной и уровень хладагента в кондиционере, состояние воздушного фильтра и радиатора охлаждения мотора.Кстати, сегодня стали известны самые доступные автомобили в мире. Лидером рейтинга стал кроссовер Renault Kwid за 3 900 долларов. Также в список вошли Maruti-Suzuki Alto, Hong Guang Mini EV, LADA Granta, Dacia Sandero и Smart Fortwo.
Кстати, сегодня стали известны самые доступные автомобили в мире. Лидером рейтинга стал кроссовер Renault Kwid за 3 900 долларов. Также в список вошли Maruti-Suzuki Alto, Hong Guang Mini EV, LADA Granta, Dacia Sandero и Smart Fortwo.