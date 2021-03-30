https://uz.sputniknews.ru/20210330/materyy-sobachnik-peskov-rasskazal-o-domashnix-jivotnyx-putina-18030898.html

Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина

Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина есть домашние питомцы.

2021-03-30T12:16+0500

2021-03-30T12:16+0500

2021-03-30T12:17+0500

россия

собаки

животные

кремль

кошки

дмитрий песков

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина есть домашние питомцы. Причем глава государства, оказывается, собачник. Песков поделился своими наблюдениями и заметил, что рядом с российским лидером "никогда не видел кошек".По его словам, сейчас у Путина есть домашние животные, но рассказывать о них подробнее Песков не стал.Путин известен своей любовью к братьям меньшим. На торжественных и официальных мероприятиях глава государства обязательно пользуется возможностью погладить животных. Иногда зарубежные лидеры преподносят их даже в качестве подарка. Одного щенка по кличке Паша подарил президент Сербии Александр Вучич.Другого щенка по кличке Верный подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Еще одного пса Путину подарил губернатор японской префектуры Акита.Однажды кличку для собаки (которую подарил Путину экс-премьер Болгарии Бойко Борисов) выбирали всей Россией.Тогда победителем стал 5-летний мальчик Дима Соколов. Он предложил назвать питомца Баффи.Несмотря на плотный график, Путин находит время на домашних животных: он заботится о них и иногда выгуливает.

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собаки, животные, кремль, кошки, дмитрий песков, владимир путин