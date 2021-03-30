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Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина
Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина есть домашние питомцы.
2021-03-30T12:16+0500
2021-03-30T12:17+0500
россия
собаки
животные
кремль
кошки
дмитрий песков
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина есть домашние питомцы. Причем глава государства, оказывается, собачник. Песков поделился своими наблюдениями и заметил, что рядом с российским лидером "никогда не видел кошек".По его словам, сейчас у Путина есть домашние животные, но рассказывать о них подробнее Песков не стал.Путин известен своей любовью к братьям меньшим. На торжественных и официальных мероприятиях глава государства обязательно пользуется возможностью погладить животных. Иногда зарубежные лидеры преподносят их даже в качестве подарка. Одного щенка по кличке Паша подарил президент Сербии Александр Вучич.Другого щенка по кличке Верный подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Еще одного пса Путину подарил губернатор японской префектуры Акита.Однажды кличку для собаки (которую подарил Путину экс-премьер Болгарии Бойко Борисов) выбирали всей Россией.Тогда победителем стал 5-летний мальчик Дима Соколов. Он предложил назвать питомца Баффи.Несмотря на плотный график, Путин находит время на домашних животных: он заботится о них и иногда выгуливает.
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собаки, животные, кремль, кошки, дмитрий песков, владимир путин

Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина

12:16 30.03.2021 (обновлено: 12:17 30.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Туркмении Г. Бердымухамедовым
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Туркмении Г. Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Российский лидер известен своей любовью к животным. Их ему иногда дарят даже мировые лидеры.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина есть домашние питомцы.
Причем глава государства, оказывается, собачник. Песков поделился своими наблюдениями и заметил, что рядом с российским лидером "никогда не видел кошек".
"Собак — да, а кошек не видел", — сказал представитель Кремля.
По его словам, сейчас у Путина есть домашние животные, но рассказывать о них подробнее Песков не стал.
"Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. А Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента", — сказал пресс-секретарь изданию "Аргументы и факты".
Путин известен своей любовью к братьям меньшим.
На торжественных и официальных мероприятиях глава государства обязательно пользуется возможностью погладить животных.
Иногда зарубежные лидеры преподносят их даже в качестве подарка. Одного щенка по кличке Паша подарил президент Сербии Александр Вучич.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк17 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербия Александр Вучич гладят щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, подаренного А. Вучичем российскому президенту.
17 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербия Александр Вучич гладят щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, подаренного А. Вучичем российскому президенту. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
17 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербия Александр Вучич гладят щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, подаренного А. Вучичем российскому президенту.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Другого щенка по кличке Верный подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк11 октября 2017. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
11 октября 2017. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
11 октября 2017. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Перейти в фотобанк
Еще одного пса Путину подарил губернатор японской префектуры Акита.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк8 февраля 2014. Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Собака по кличке Юмэ породы акито-ину.
8 февраля 2014. Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей. Собака по кличке Юмэ породы акито-ину. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
8 февраля 2014. Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Собака по кличке Юмэ породы акито-ину.
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Перейти в фотобанк
Однажды кличку для собаки (которую подарил Путину экс-премьер Болгарии Бойко Борисов) выбирали всей Россией.
Тогда победителем стал 5-летний мальчик Дима Соколов. Он предложил назвать питомца Баффи.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк9 декабря 2010 года. Путин познакомился с Димой Соколовым - юным автором клички для своей новой собаки
9 декабря 2010 года. Путин познакомился с Димой Соколовым - юным автором клички для своей новой собаки - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
9 декабря 2010 года. Путин познакомился с Димой Соколовым - юным автором клички для своей новой собаки
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Перейти в фотобанк
Несмотря на плотный график, Путин находит время на домашних животных: он заботится о них и иногда выгуливает.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи — болгарская (каракачанская) овчарка. Юмэ — породы акито-ину.
24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи — болгарская (каракачанская) овчарка. Юмэ — породы акито-ину. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи — болгарская (каракачанская) овчарка. Юмэ — породы акито-ину.
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
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