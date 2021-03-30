Россия
Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина
12:16 30.03.2021 (обновлено: 12:17 30.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Туркмении Г. Бердымухамедовым
Российский лидер известен своей любовью к животным. Их ему иногда дарят даже мировые лидеры.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина есть домашние питомцы.
Причем глава государства, оказывается, собачник. Песков поделился своими наблюдениями и заметил, что рядом с российским лидером "никогда не видел кошек".
"Собак — да, а кошек не видел", — сказал представитель Кремля.
По его словам, сейчас у Путина есть домашние животные, но рассказывать о них подробнее Песков не стал.
"Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. А Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента", — сказал пресс-секретарь изданию "Аргументы и факты".
Путин известен своей любовью к братьям меньшим.
На торжественных и официальных мероприятиях глава государства обязательно пользуется возможностью погладить животных.
Иногда зарубежные лидеры преподносят их даже в качестве подарка. Одного щенка по кличке Паша подарил президент Сербии Александр Вучич.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк17 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербия Александр Вучич гладят щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, подаренного А. Вучичем российскому президенту.
17 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербия Александр Вучич гладят щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, подаренного А. Вучичем российскому президенту.
© Sputnik / Михаил Климентьев/
Другого щенка по кличке Верный подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк11 октября 2017. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
11 октября 2017. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Еще одного пса Путину подарил губернатор японской префектуры Акита.
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк8 февраля 2014. Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Собака по кличке Юмэ породы акито-ину.
8 февраля 2014. Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Собака по кличке Юмэ породы акито-ину.
© Sputnik / Михаил Климентьев/
Однажды кличку для собаки (которую подарил Путину экс-премьер Болгарии Бойко Борисов) выбирали всей Россией.
Тогда победителем стал 5-летний мальчик Дима Соколов. Он предложил назвать питомца Баффи.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк9 декабря 2010 года. Путин познакомился с Димой Соколовым - юным автором клички для своей новой собаки
9 декабря 2010 года. Путин познакомился с Димой Соколовым - юным автором клички для своей новой собаки
Несмотря на плотный график, Путин находит время на домашних животных: он заботится о них и иногда выгуливает.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи — болгарская (каракачанская) овчарка. Юмэ — породы акито-ину.
24 марта 2013. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи — болгарская (каракачанская) овчарка. Юмэ — породы акито-ину.