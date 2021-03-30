Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абдулазиз Камилов примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 1 и 2 апреля 2021 года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.На встрече запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации. Министры обсудят и ход реализации совместных программ сотрудничества, а также проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.
В повестке заседания — в том числе обсуждение проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абдулазиз Камилов примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 1 и 2 апреля 2021 года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
На встрече запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации.
Министры обсудят и ход реализации совместных программ сотрудничества, а также проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.