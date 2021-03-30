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https://uz.sputniknews.ru/20210330/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-primet-uchastie-v-zasedanii-smid-sng-18027127.html
Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ
Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абдулазиз Камилов примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 1 и 2 апреля 2021 года
2021-03-30T11:11+0500
2021-03-30T11:27+0500
политика
смид снг
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абдулазиз Камилов примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 1 и 2 апреля 2021 года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.На встрече запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации. Министры обсудят и ход реализации совместных программ сотрудничества, а также проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.
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смид снг, мид узбекистана, абдулазиз камилов

Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ

11:11 30.03.2021 (обновлено: 11:27 30.03.2021)
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© Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкРабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Vitaly Belousov
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В повестке заседания — в том числе обсуждение проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абдулазиз Камилов примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 1 и 2 апреля 2021 года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
На встрече запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации.
Министры обсудят и ход реализации совместных программ сотрудничества, а также проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.
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