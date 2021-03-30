https://uz.sputniknews.ru/20210330/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-primet-uchastie-v-zasedanii-smid-sng-18027127.html

Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ

Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абдулазиз Камилов примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 1 и 2 апреля 2021 года

2021-03-30T11:11+0500

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политика

смид снг

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Абдулазиз Камилов примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет 1 и 2 апреля 2021 года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.На встрече запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации. Министры обсудят и ход реализации совместных программ сотрудничества, а также проекты ряда новых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств-участников СНГ.

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смид снг, мид узбекистана, абдулазиз камилов