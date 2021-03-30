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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210330/murod-rajabov-otmechaet-svoy-den-rojdeniya-18024162.html
Мурод Ражабов отмечает свой день рождения
Мурод Ражабов отмечает свой день рождения
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Народный артист Узбекистана Мурод Раджабов отмечает день рождения. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
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культура
актер
юбилей
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Народный артист Узбекистана Мурод Раджабов отмечает день рождения. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Актер родился 30 марта 1949 года в Ташкенте. В 1971-м он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Н. Островского. За свою творческую карьеру Ражабов снялся в таких популярных фильмах, как: "Темир хотин", "Ажойиб хаёлпараст", "Туйлар муборак", "Оловли йуллар", "Темир эркак", "Мактуб", "Супер келинчак", "Келгинди куёв", "Афюн гирдоби", "Келгинди кайнона".
/20210310/narodnaya-artistka-uzbekistana-tuti-yusupova-otmechaet-yubiley-17480810.html
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актер, юбилей

Мурод Ражабов отмечает свой день рождения

09:57 30.03.2021 (обновлено: 10:42 30.03.2021)
2639
© НА "Узбеккино"Мурод Ражабов
Мурод Ражабов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© НА "Узбеккино"
Народному артисту Узбекистана исполнилось 72 года. За свою творческую карьеру он снялся во многих популярных фильмах, а его персонажи полюбились зрителям.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Народный артист Узбекистана Мурод Раджабов отмечает день рождения. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Актер родился 30 марта 1949 года в Ташкенте. В 1971-м он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Н. Островского.
Заслуженная артистка Узбекской ССР, народная артистка Узбекистана Тути Юсупова - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
Культура
Народная артистка Узбекистана Тути Юсупова отмечает юбилей
10 марта, 09:41
8693
За свою творческую карьеру Ражабов снялся в таких популярных фильмах, как: "Темир хотин", "Ажойиб хаёлпараст", "Туйлар муборак", "Оловли йуллар", "Темир эркак", "Мактуб", "Супер келинчак", "Келгинди куёв", "Афюн гирдоби", "Келгинди кайнона".
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