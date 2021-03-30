https://uz.sputniknews.ru/20210330/murod-rajabov-otmechaet-svoy-den-rojdeniya-18024162.html

Мурод Ражабов отмечает свой день рождения

Мурод Ражабов отмечает свой день рождения

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Народный артист Узбекистана Мурод Раджабов отмечает день рождения. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".

2021-03-30T09:57+0500

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культура

актер

юбилей

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Народный артист Узбекистана Мурод Раджабов отмечает день рождения. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Актер родился 30 марта 1949 года в Ташкенте. В 1971-м он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Н. Островского. За свою творческую карьеру Ражабов снялся в таких популярных фильмах, как: "Темир хотин", "Ажойиб хаёлпараст", "Туйлар муборак", "Оловли йуллар", "Темир эркак", "Мактуб", "Супер келинчак", "Келгинди куёв", "Афюн гирдоби", "Келгинди кайнона".

/20210310/narodnaya-artistka-uzbekistana-tuti-yusupova-otmechaet-yubiley-17480810.html

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актер, юбилей