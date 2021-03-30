Мурод Ражабов отмечает свой день рождения

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Народный артист Узбекистана Мурод Раджабов отмечает день рождения. Об этом сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Актер родился 30 марта 1949 года в Ташкенте. В 1971-м он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Н. Островского. За свою творческую карьеру Ражабов снялся в таких популярных фильмах, как: "Темир хотин", "Ажойиб хаёлпараст", "Туйлар муборак", "Оловли йуллар", "Темир эркак", "Мактуб", "Супер келинчак", "Келгинди куёв", "Афюн гирдоби", "Келгинди кайнона".
За свою творческую карьеру Ражабов снялся в таких популярных фильмах, как: "Темир хотин", "Ажойиб хаёлпараст", "Туйлар муборак", "Оловли йуллар", "Темир эркак", "Мактуб", "Супер келинчак", "Келгинди куёв", "Афюн гирдоби", "Келгинди кайнона".