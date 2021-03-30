https://uz.sputniknews.ru/20210330/muzeynoe-bogatstvo-uzbekistana-18044004.html

Музейное богатство Узбекистана

Музейное богатство Узбекистана

Узбекистан - одна из самых популярных стран для историко-культурного туризма. Разнообразие эпох, традиций и народов придают республике особый колорит. Познать... 30.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-30T19:01+0500

2021-03-30T19:01+0500

2021-03-30T19:01+0500

инфографика

музей

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18043464_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_40046716951ad1bb9b7a353e69e63469.png

За последние 20 лет в стране появилось без малого два десятка новых музейных комплексов, а общее число таких учреждений составляет 105. Лидерами по количеству музеев с большим отрывом от остальных остаются Ташкент (29), Бухарская область - 19, Наманганская область - 13 и Самаркандская область.Впрочем, важно не только количество. но и качестве, уровень и значимость того или иного выставочного пространства. Так один из музеев Нукуса - имени Савицкого - не только уникальное для Узбекистана явление, но и признанный во всем мире центр русского авангарда. Подробная статистика в нашей инфографике.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

инфографика, музей, культура