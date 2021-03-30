Музейное богатство Узбекистана

За последние 20 лет в стране появилось без малого два десятка новых музейных комплексов, а общее число таких учреждений составляет 105. Лидерами по количеству музеев с большим отрывом от остальных остаются Ташкент (29), Бухарская область - 19, Наманганская область - 13 и Самаркандская область.Впрочем, важно не только количество. но и качестве, уровень и значимость того или иного выставочного пространства. Так один из музеев Нукуса - имени Савицкого - не только уникальное для Узбекистана явление, но и признанный во всем мире центр русского авангарда. Подробная статистика в нашей инфографике.
Узбекистан - одна из самых популярных стран для историко-культурного туризма. Разнообразие эпох, традиций и народов придают республике особый колорит. Познать его проще и нагляднее через музеи, а их уже больше сотни.
За последние 20 лет в стране появилось без малого два десятка новых музейных комплексов, а общее число таких учреждений составляет 105.
Лидерами по количеству музеев с большим отрывом от остальных остаются Ташкент (29), Бухарская область - 19, Наманганская область - 13 и Самаркандская область.
Впрочем, важно не только количество. но и качестве, уровень и значимость того или иного выставочного пространства. Так один из музеев Нукуса - имени Савицкого - не только уникальное для Узбекистана явление, но и признанный во всем мире центр русского авангарда.