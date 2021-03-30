Начата трансформация Узпромстройбанка с участием мирового финансового гиганта

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О мерах по приватизации и трансформации с участием Международной финансовой корпорации (МФК) Акционерного коммерческого банка "Узпромстройбанк". Напомним, что МФК — это международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка.Цель трансформации — повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность УзПСБ.Планируется подписать договор об открытии кредитной линии Международной финансовой корпорации в размере 75 миллионов долларов с возможностью конвертации всей или части кредита в дополнительные обыкновенные акции банка. Согласно дорожной карте, приватизация банка завершится до конца 2023 года, при этом доля государства в уставном капитале финорганизации будет уменьшена до 50%.Кроме того, будет введен порядок регулирования операций с организациями, имеющими госдолю. Решения по финансированию проектов, включенных в комплексные программы социально-экономического развития регионов, будут приниматься компетентными органами на основе операционной независимости, рыночных принципах и системе управления рисками.Узпромстройбанк прекращает вложения в уставный капитал организаций в сферах, не относящихся к банковской деятельности.Наблюдательному совету и правлению рекомендовано внедрить механизмы мотивации сотрудников головного офиса и филиальной сети, в частности, систему оценки эффективности труда (KPI) по уровню лояльности и компетентности клиентов.Наряду с этим предусматривается продажа небанковских активов, приобретенных в результате инвестиционной деятельности банка, а также снижение доли валютных кредитов.Летом 2019 года Узпромстройбанк и Международная финансовая корпорация подписали договор об оказании услуг по институциональной реорганизации АКБ "Узпромстройбанк" и внедрению современной бизнес-модели.
МФК открывает кредитную линию в размере 75 миллионов долларов с возможностью ее конвертации в дополнительные обыкновенные акции УзПСБ.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О мерах по приватизации и трансформации с участием Международной финансовой корпорации (МФК) Акционерного коммерческого банка "Узпромстройбанк".
Напомним, что МФК — это международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка.
Цель трансформации — повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность УзПСБ.
Планируется подписать договор об открытии кредитной линии Международной финансовой корпорации в размере 75 миллионов долларов с возможностью конвертации всей или части кредита в дополнительные обыкновенные акции банка.
Согласно дорожной карте, приватизация банка завершится до конца 2023 года, при этом доля государства в уставном капитале финорганизации будет уменьшена до 50%.
Для обеспечения независимости банка до конца декабря 2021-го должен быть сформирован новый состав наблюдательного совета банка путем привлечения пяти независимых членов, имеющих международную банковскую практику (общее число членов НС составляет девять человек).
Кроме того, будет введен порядок регулирования операций с организациями, имеющими госдолю.
Решения по финансированию проектов, включенных в комплексные программы социально-экономического развития регионов, будут приниматься компетентными органами на основе операционной независимости, рыночных принципах и системе управления рисками.
Узпромстройбанк прекращает вложения в уставный капитал организаций в сферах, не относящихся к банковской деятельности.
Наблюдательному совету и правлению рекомендовано внедрить механизмы мотивации сотрудников головного офиса и филиальной сети, в частности, систему оценки эффективности труда (KPI) по уровню лояльности и компетентности клиентов.
Наряду с этим предусматривается продажа небанковских активов, приобретенных в результате инвестиционной деятельности банка, а также снижение доли валютных кредитов.
Летом 2019 года Узпромстройбанк и Международная финансовая корпорация подписали договор об оказании услуг по институциональной реорганизации АКБ "Узпромстройбанк" и внедрению современной бизнес-модели.