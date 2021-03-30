https://uz.sputniknews.ru/20210330/nachata-transformatsiya-uzpromstroybanka-s-uchastiem-mirovogo-finansovogo-giganta-18026936.html

Начата трансформация Узпромстройбанка с участием мирового финансового гиганта

Начата трансформация Узпромстройбанка с участием мирового финансового гиганта

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О мерах по приватизации и трансформации с участием Международной финансовой

2021-03-30T11:17+0500

2021-03-30T11:17+0500

2021-03-30T11:55+0500

экономика

экономика

узпромстройбанк

финансы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О мерах по приватизации и трансформации с участием Международной финансовой корпорации (МФК) Акционерного коммерческого банка "Узпромстройбанк". Напомним, что МФК — это международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка.Цель трансформации — повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность УзПСБ.Планируется подписать договор об открытии кредитной линии Международной финансовой корпорации в размере 75 миллионов долларов с возможностью конвертации всей или части кредита в дополнительные обыкновенные акции банка. Согласно дорожной карте, приватизация банка завершится до конца 2023 года, при этом доля государства в уставном капитале финорганизации будет уменьшена до 50%.Кроме того, будет введен порядок регулирования операций с организациями, имеющими госдолю. Решения по финансированию проектов, включенных в комплексные программы социально-экономического развития регионов, будут приниматься компетентными органами на основе операционной независимости, рыночных принципах и системе управления рисками.Узпромстройбанк прекращает вложения в уставный капитал организаций в сферах, не относящихся к банковской деятельности.Наблюдательному совету и правлению рекомендовано внедрить механизмы мотивации сотрудников головного офиса и филиальной сети, в частности, систему оценки эффективности труда (KPI) по уровню лояльности и компетентности клиентов.Наряду с этим предусматривается продажа небанковских активов, приобретенных в результате инвестиционной деятельности банка, а также снижение доли валютных кредитов.Летом 2019 года Узпромстройбанк и Международная финансовая корпорация подписали договор об оказании услуг по институциональной реорганизации АКБ "Узпромстройбанк" и внедрению современной бизнес-модели.

/20210106/Vsemirnyy-bank-otsenil-rost-VVP-Uzbekistana-v-2021-godu-15733858.html

/20200430/Vsemirnyy-bank-nalozhil-sanktsii-na-uzbekskuyu-kompaniyu-14032166.html

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экономика, узпромстройбанк, финансы, узбекистан