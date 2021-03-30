https://uz.sputniknews.ru/20210330/naznachen-ispolnitelnyy-direktor-filiala-rgpu-im-gertsena-v-tashkente-18033021.html

Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте

Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Кахрамон Ибадуллаев назначен исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И.

2021-03-30T13:35+0500

2021-03-30T13:35+0500

2021-03-30T13:36+0500

общество

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

назначение

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Кахрамон Ибадуллаев назначен исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.Соответствующее решение приняло правительство республики.До этого назначения Ибадуллаев занимал должность директора Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.Филиал РГПУ имени А. И. Герцена был создан в Ташкенте в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 8 октября 2020-го.В общей сложности за последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.

/20210113/Filial-Sankt-Peterburgskogo-universiteta-otkroetsya-v-Tashkente-v-2021-godu-15777350.html

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филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте, назначение