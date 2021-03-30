Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Кахрамон Ибадуллаев назначен исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.Соответствующее решение приняло правительство республики.До этого назначения Ибадуллаев занимал должность директора Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.Филиал РГПУ имени А. И. Герцена был создан в Ташкенте в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 8 октября 2020-го.В общей сложности за последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.
Должность занял Кахрамон Ибадуллаев, который ранее был директором Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Кахрамон Ибадуллаев назначен исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.
Соответствующее решение приняло правительство республики.
До этого назначения Ибадуллаев занимал должность директора Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.