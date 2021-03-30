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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210330/naznachen-ispolnitelnyy-direktor-filiala-rgpu-im-gertsena-v-tashkente-18033021.html
Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Кахрамон Ибадуллаев назначен исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И.
2021-03-30T13:35+0500
2021-03-30T13:36+0500
общество
филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте
назначение
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Кахрамон Ибадуллаев назначен исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.Соответствующее решение приняло правительство республики.До этого назначения Ибадуллаев занимал должность директора Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.Филиал РГПУ имени А. И. Герцена был создан в Ташкенте в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 8 октября 2020-го.В общей сложности за последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.
/20210113/Filial-Sankt-Peterburgskogo-universiteta-otkroetsya-v-Tashkente-v-2021-godu-15777350.html
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филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте, назначение

Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте

13:35 30.03.2021 (обновлено: 13:36 30.03.2021)
1052
© СС0 / Unsplash / Craig WhiteheadМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© СС0 / Unsplash / Craig Whitehead
Должность занял Кахрамон Ибадуллаев, который ранее был директором Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Кахрамон Ибадуллаев назначен исполнительным директором филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте, сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.
Соответствующее решение приняло правительство республики.
До этого назначения Ибадуллаев занимал должность директора Юкоричирчикского педагогического колледжа Ташкентской области.
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2021
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Филиал Санкт-Петербургского университета откроется в Ташкенте в 2021 году
13 января, 15:00
2491
Филиал РГПУ имени А. И. Герцена был создан в Ташкенте в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 8 октября 2020-го.
В общей сложности за последние два года в республике открылись 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН.
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