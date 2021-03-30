https://uz.sputniknews.ru/20210330/perezagruzka-sfery-gostepriimstva-v-tashkente-proxodit-forum-otelerov--18026684.html
Перезагрузка сферы гостеприимства: в Ташкенте проходит форум отельеров
Перезагрузка сферы гостеприимства: в Ташкенте проходит форум отельеров
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Ташкенте проходит бизнес-форум отечественных и зарубежных отельеров. Специалисты сферы хотят выработать единую стратегию, которая
2021-03-30T10:59+0500
2021-03-30T10:59+0500
2021-03-30T12:30+0500
туризм
пандемия
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
гостиница
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18026400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8eadfe70654b18d10390f807f7e51ae9.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Ташкенте проходит бизнес-форум отечественных и зарубежных отельеров. Специалисты сферы хотят выработать единую стратегию, которая позволила бы преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Дискуссия организована Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке Государственного комитета РУз по развитию туризма. Корреспондент Sputnik Узбекистан следила за развитием диалога.На встрече прозвучало, что в этом году перед туристической отраслью стоит множество задач: это и увеличение турпотока в страну, в том числе в межсезонье, и привлечение частных инвестиций в индустрию, и строительство новых гостиниц, зон отдыха. Важным вопросом остается подготовка персонала, внедрение передовых цифровых технологий в бизнес-процессы. Из-за пандемии сфера гостеприимства понесла большие потери. Для их смягчения отрасли был предоставлен ряд преференций со стороны правительства. В частности, 1 750 субъектов получили льготы по имущественному, земельному и социальному налогам в объеме около 60 млрд сумов, авиаперевозчикам возместили часть расходов – 25% от общей стоимости авиабилета на внутренние рейсы, туроператорам и турагентам – в размере 15% от стоимости авиа- и железнодорожных билетов по турам, организуемым для граждан Узбекистана. Гостиницы могут получить до 10% возврата средств от общего оборота, гостиничные услуги, приобретенные через туроператоров, тоже предоставляются со скидкой 10%.Для продвижения безопасности путешествий на территории республики введена система санитарно-эпидемиологической безопасности Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED.В рамках форума отельеров был презентован проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана" — новая награда в гостиничной индустрии, которая будет ежегодно вручаться лучшим средствам размещения в различных категориях.
/20210304/Turizm-v-epokhu-COVID-kakuyu-polzu-lokdaun-mozhet-prinesti-Uzbekistanu-16120042.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18026400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d9fb449cc42f3c09fb0dc31725a7a27.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, узбекистан
Перезагрузка сферы гостеприимства: в Ташкенте проходит форум отельеров
10:59 30.03.2021 (обновлено: 12:30 30.03.2021)
В рамках форума отельеров был презентован проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана" — новая награда в гостиничной индустрии, которая будет ежегодно вручаться лучшим средствам размещения в различных категориях.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
В Ташкенте проходит бизнес-форум отечественных и зарубежных отельеров. Специалисты сферы хотят выработать единую стратегию, которая позволила бы преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Дискуссия организована Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке Государственного комитета РУз по развитию туризма. Корреспондент Sputnik Узбекистан
следила за развитием диалога.
На встрече прозвучало, что в этом году перед туристической отраслью стоит множество задач: это и увеличение турпотока в страну, в том числе в межсезонье, и привлечение частных инвестиций в индустрию, и строительство новых гостиниц, зон отдыха.
Важным вопросом остается подготовка персонала, внедрение передовых цифровых технологий в бизнес-процессы.
Из-за пандемии сфера гостеприимства понесла большие потери. Для их смягчения отрасли был предоставлен ряд преференций со стороны правительства. В частности, 1 750 субъектов получили льготы по имущественному, земельному и социальному налогам в объеме около 60 млрд сумов, авиаперевозчикам возместили часть расходов – 25% от общей стоимости авиабилета на внутренние рейсы, туроператорам и турагентам – в размере 15% от стоимости авиа- и железнодорожных билетов по турам, организуемым для граждан Узбекистана. Гостиницы могут получить до 10% возврата средств от общего оборота, гостиничные услуги, приобретенные через туроператоров, тоже предоставляются со скидкой 10%.
Для продвижения безопасности путешествий на территории республики введена система
санитарно-эпидемиологической безопасности Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED.
В рамках форума отельеров был презентован проект "Национальная премия гостеприимства Узбекистана" — новая награда в гостиничной индустрии, которая будет ежегодно вручаться лучшим средствам размещения в различных категориях.