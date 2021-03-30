Почему США перестали выигрывать войны — объяснили американские СМИ

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Афганистан и Ирак — это лишь малая часть списка тех регионов, в которых США в свое время нарастили военное присутствие.Однако все оказалось напрасно, пишет эксперт Лоуренс Корб в статье для National Review.В последние годы американцы так и не смогли повлиять на ситуацию в Афганистане, то же произошло и с Ираком, где теперь Вашингтон сокращает свой военный контингент.Эксперт напомнил, что много лет назад поводом для начала иракской кампании было якобы создание страной оружия массового поражения. Однако прошли годы, а США так ничего и не нашли. Зато нашли залежи нефти, над которыми установили свой контроль.Эти события развивались на протяжении 20 лет и не привели ни к чему, кроме как к краху репутации США. Такие неудачи страна терпит из-за действий своих же политиков, убежден автор материала.По мнению Корба, ВС США утратили способность "распространять демократию" в мире. Однако вот вопрос: может, все дело в том, что демократии не осталось в самих Штатах?
Эксперт напомнил, что много лет назад поводом для начала иракской кампании было якобы создание страной оружия массового поражения. Однако прошли годы, а США так ничего и не нашли. Зато нашли залежи нефти, над которыми установили свой контроль.
Что же касается афганских событий, то это "проигрыш всухую": американцы не только не смогли добиться преобразований в этой стране, но и попросту погрязли в собственноручно созданном кризисе.
Эти события развивались на протяжении 20 лет и не привели ни к чему, кроме как к краху репутации США.
Такие неудачи страна терпит из-за действий своих же политиков, убежден автор материала.
По мнению Корба, ВС США утратили способность "распространять демократию" в мире. Однако вот вопрос: может, все дело в том, что демократии не осталось в самих Штатах?