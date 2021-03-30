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Почему США перестали выигрывать войны — объяснили американские СМИ
Почему США перестали выигрывать войны — объяснили американские СМИ
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Афганистан и Ирак — это лишь малая часть списка тех регионов, в которых США в свое время нарастили военное присутствие.
2021-03-30T10:12+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Афганистан и Ирак — это лишь малая часть списка тех регионов, в которых США в свое время нарастили военное присутствие.Однако все оказалось напрасно, пишет эксперт Лоуренс Корб в статье для National Review.В последние годы американцы так и не смогли повлиять на ситуацию в Афганистане, то же произошло и с Ираком, где теперь Вашингтон сокращает свой военный контингент.Эксперт напомнил, что много лет назад поводом для начала иракской кампании было якобы создание страной оружия массового поражения. Однако прошли годы, а США так ничего и не нашли. Зато нашли залежи нефти, над которыми установили свой контроль.Эти события развивались на протяжении 20 лет и не привели ни к чему, кроме как к краху репутации США. Такие неудачи страна терпит из-за действий своих же политиков, убежден автор материала.По мнению Корба, ВС США утратили способность "распространять демократию" в мире. Однако вот вопрос: может, все дело в том, что демократии не осталось в самих Штатах?
/20210310/amerika-potratila-193-mlrd-na-voynu-v-afganistane--kakov-itog-dvadtsatiletney-kampanii-17665259.html
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сми, война, сша

Почему США перестали выигрывать войны — объяснили американские СМИ

10:12 30.03.2021
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© Foto : Public domain / DVIDS / SSgt Eunique StevensАмериканские военные во время посадки на самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки на самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Foto : Public domain / DVIDS / SSgt Eunique Stevens
Такие неудачи страна терпит из-за действий своих же политиков, убеждены СМИ.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Афганистан и Ирак — это лишь малая часть списка тех регионов, в которых США в свое время нарастили военное присутствие.
Однако все оказалось напрасно, пишет эксперт Лоуренс Корб в статье для National Review.
В последние годы американцы так и не смогли повлиять на ситуацию в Афганистане, то же произошло и с Ираком, где теперь Вашингтон сокращает свой военный контингент.
Американские военные в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
Колумнисты
Америка потратила $193 млрд на войну в Афганистане – итог двадцатилетней кампании
10 марта, 22:16
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Эксперт напомнил, что много лет назад поводом для начала иракской кампании было якобы создание страной оружия массового поражения. Однако прошли годы, а США так ничего и не нашли. Зато нашли залежи нефти, над которыми установили свой контроль.
Что же касается афганских событий, то это "проигрыш всухую": американцы не только не смогли добиться преобразований в этой стране, но и попросту погрязли в собственноручно созданном кризисе.
Эти события развивались на протяжении 20 лет и не привели ни к чему, кроме как к краху репутации США.
Такие неудачи страна терпит из-за действий своих же политиков, убежден автор материала.
По мнению Корба, ВС США утратили способность "распространять демократию" в мире. Однако вот вопрос: может, все дело в том, что демократии не осталось в самих Штатах?
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