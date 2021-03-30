ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий, глава комитета по туризму Лу Жуйань заявил, что международные туристические поездки смогут полностью восстановиться после пандемии коронавируса лишь к 2024 году, передает РИА Новости.Как считает эксперт, процесс по возобновлению авиационных перевозок, в том числе зарубежных поездок, по объективным причинам не произойдет слишком быстро.Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) 2020 год оценила как самый худший период для мирового туризма за всю историю наблюдений. На отрасль негативно повлияла пандемия COVID-19, которая привела к глобальным потерям в туристической сфере. По официальным данным компании, в прошлом году число международных поездок сократилось на 74%, из-за чего международный туризм потерял 1,3 триллиона долларов. Отмечается, что показатель более чем в 11 раз превысил потери во время глобального экономического кризиса в 2009 году.
По официальным данным UNWTO, в прошлом году число международных поездок сократилось на 74%, из-за чего мировой туризм потерял $1,3 триллиона.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий, глава комитета по туризму Лу Жуйань заявил, что международные туристические поездки смогут полностью восстановиться после пандемии коронавируса лишь к 2024 году, передает РИА Новости.
В настоящее время на континентальной части Китая очень хорошо контролируют распространение эпидемии, однако в мире еще очень много мест, где ситуацию все еще не взяли под контроль. Например, в США, в Великобритании. Я думаю, что нужно как минимум два года для восстановления туристической отрасли.
Лу Жуйань
Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group
Как считает эксперт, процесс по возобновлению авиационных перевозок, в том числе зарубежных поездок, по объективным причинам не произойдет слишком быстро.
Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) 2020 год оценила как самый худший период для мирового туризма за всю историю наблюдений. На отрасль негативно повлияла пандемия COVID-19, которая привела к глобальным потерям в туристической сфере. По официальным данным компании, в прошлом году число международных поездок сократилось на 74%, из-за чего международный туризм потерял 1,3 триллиона долларов. Отмечается, что показатель более чем в 11 раз превысил потери во время глобального экономического кризиса в 2009 году.