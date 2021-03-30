Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210330/polnotsennoe-vosstanovlenie-mejdunarodnogo-turizma-proizoydet-k-2024-godu--mnenie-ekspert-18041721.html
Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта
Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий,
2021-03-30T17:20+0500
2021-03-30T17:28+0500
в мире
путешествие
авиасообщение
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/16/15653022_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_112eda9f9a0975a2402e92c65ad0b262.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий, глава комитета по туризму Лу Жуйань заявил, что международные туристические поездки смогут полностью восстановиться после пандемии коронавируса лишь к 2024 году, передает РИА Новости.Как считает эксперт, процесс по возобновлению авиационных перевозок, в том числе зарубежных поездок, по объективным причинам не произойдет слишком быстро.Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) 2020 год оценила как самый худший период для мирового туризма за всю историю наблюдений. На отрасль негативно повлияла пандемия COVID-19, которая привела к глобальным потерям в туристической сфере. По официальным данным компании, в прошлом году число международных поездок сократилось на 74%, из-за чего международный туризм потерял 1,3 триллиона долларов. Отмечается, что показатель более чем в 11 раз превысил потери во время глобального экономического кризиса в 2009 году.
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/16/15653022_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_cfb3c55b16a1c85aaa6704eb490a30d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
путешествие, авиасообщение, китай

Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта

17:20 30.03.2021 (обновлено: 17:28 30.03.2021)
287
© REUTERS / Hannah McKayТуристы на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне, Великобритания
Туристы на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне, Великобритания - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© REUTERS / Hannah McKay
По официальным данным UNWTO, в прошлом году число международных поездок сократилось на 74%, из-за чего мировой туризм потерял $1,3 триллиона.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий, глава комитета по туризму Лу Жуйань заявил, что международные туристические поездки смогут полностью восстановиться после пандемии коронавируса лишь к 2024 году, передает РИА Новости.

В настоящее время на континентальной части Китая очень хорошо контролируют распространение эпидемии, однако в мире еще очень много мест, где ситуацию все еще не взяли под контроль. Например, в США, в Великобритании. Я думаю, что нужно как минимум два года для восстановления туристической отрасли.

Лу Жуйань
Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group
Как считает эксперт, процесс по возобновлению авиационных перевозок, в том числе зарубежных поездок, по объективным причинам не произойдет слишком быстро.
Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) 2020 год оценила как самый худший период для мирового туризма за всю историю наблюдений. На отрасль негативно повлияла пандемия COVID-19, которая привела к глобальным потерям в туристической сфере. По официальным данным компании, в прошлом году число международных поездок сократилось на 74%, из-за чего международный туризм потерял 1,3 триллиона долларов. Отмечается, что показатель более чем в 11 раз превысил потери во время глобального экономического кризиса в 2009 году.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:07Россия превзошла США в электромагнитной борьбе — и Штатам пришлось это признать
19:42В России хотят создать систему учета детей мигрантов
19:01Музейное богатство Узбекистана
18:57Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:55Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта
18:16Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости
18:02Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры
17:52В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов
17:28Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета
17:22Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
17:20Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта
16:58Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
16:55Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято
16:27В одном из районов Ташкента отключат холодную воду
16:20Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок
15:40Товарооброт между Узбекистаном и Венгрией превысил $100 млн
15:40Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%
15:17Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса
15:14Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование
14:57ЦБ Узбекистана выдал лицензию еще одному платежному сервису