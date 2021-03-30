https://uz.sputniknews.ru/20210330/polnotsennoe-vosstanovlenie-mejdunarodnogo-turizma-proizoydet-k-2024-godu--mnenie-ekspert-18041721.html

Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта

Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий,

2021-03-30T17:20+0500

2021-03-30T17:20+0500

2021-03-30T17:28+0500

в мире

путешествие

авиасообщение

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/16/15653022_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_112eda9f9a0975a2402e92c65ad0b262.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Председатель правления компании Hong Kong China Tourism Group, исполнительный директор Гонконгской ассоциации китайских предприятий, глава комитета по туризму Лу Жуйань заявил, что международные туристические поездки смогут полностью восстановиться после пандемии коронавируса лишь к 2024 году, передает РИА Новости.Как считает эксперт, процесс по возобновлению авиационных перевозок, в том числе зарубежных поездок, по объективным причинам не произойдет слишком быстро.Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) 2020 год оценила как самый худший период для мирового туризма за всю историю наблюдений. На отрасль негативно повлияла пандемия COVID-19, которая привела к глобальным потерям в туристической сфере. По официальным данным компании, в прошлом году число международных поездок сократилось на 74%, из-за чего международный туризм потерял 1,3 триллиона долларов. Отмечается, что показатель более чем в 11 раз превысил потери во время глобального экономического кризиса в 2009 году.

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

путешествие, авиасообщение, китай