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Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями
Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" с пятью медалями в Тбилиси, пишет НОК республики.
2021-03-30T12:27+0500
2021-03-30T12:36+0500
спорт
дзюдо
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" с пятью медалями в Тбилиси, пишет НОК республики."Сначала Давлат Бобонов (-90 кг) вышел на татами против Ли Кочмана из Израиля и одержал победу, завоевав "бронзу". Затем еще один узбекский дзюдоист Шермухаммад Жандреев поборолся с Алтангабаной Гантул из Монголии, но к сожалению потерпел поражение", — говорится в сообщении.Музаффарбек Турабаев (-100 кг) провел схватку с Ниязом Билаловым из России и решил поединок в свою пользу. Это стала вторая бронзовая медаль, которую завоевал Турабаев в "Большом шлеме". К сожалению остальные представители Узбекистана уже завершили свое участие в турнире.Напомним: в феврале в Тель-Авиве (Израиль) прошел международный турнир по дзюдо из серии "Большого шлема". Сборной из Узбекистана удалось завоевать 1 "золото" и 2 "бронзы". Соотечественники заняли 8-е место в общекомандном зачете. Шарофиддин Болтабоев стал чемпионом в весовой категории до 81 кг.
/20210222/Dzyudoist-iz-Uzbekistana-zavoeval-zolotuyu-medal-na-turnire-v-Tel-Avive-16057436.html
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дзюдо, узбекистан, узбекистан

Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями

12:27 30.03.2021 (обновлено: 12:36 30.03.2021)
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© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
Делегация Узбекистана завершила грузинский "Большой шлем" с пятью медалями (1 "золото", 1 "серебро" и 3 "бронзы").
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" с пятью медалями в Тбилиси, пишет НОК республики.
"Сначала Давлат Бобонов (-90 кг) вышел на татами против Ли Кочмана из Израиля и одержал победу, завоевав "бронзу". Затем еще один узбекский дзюдоист Шермухаммад Жандреев поборолся с Алтангабаной Гантул из Монголии, но к сожалению потерпел поражение", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаСборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями
Сборная Узбекистана завершила Большой шлем в Тбилиси с пятью медалями - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями
© НОК Узбекистана
Музаффарбек Турабаев (-100 кг) провел схватку с Ниязом Билаловым из России и решил поединок в свою пользу. Это стала вторая бронзовая медаль, которую завоевал Турабаев в "Большом шлеме". К сожалению остальные представители Узбекистана уже завершили свое участие в турнире.
Дзюдоисты из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2021
Спорт
Дзюдоист из Узбекистана завоевал золотую медаль на турнире в Тель-Авиве
22 февраля, 14:29
5658
Напомним: в феврале в Тель-Авиве (Израиль) прошел международный турнир по дзюдо из серии "Большого шлема".
Сборной из Узбекистана удалось завоевать 1 "золото" и 2 "бронзы". Соотечественники заняли 8-е место в общекомандном зачете. Шарофиддин Болтабоев стал чемпионом в весовой категории до 81 кг.
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