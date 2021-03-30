https://uz.sputniknews.ru/20210330/sbornaya-uzbekistana-zavershila-bolshoy-shlem-v-tbilisi-s-pyatyu-medalyami-18031505.html

Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями

Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" с пятью медалями в Тбилиси, пишет НОК республики.

2021-03-30T12:27+0500

2021-03-30T12:27+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" с пятью медалями в Тбилиси, пишет НОК республики."Сначала Давлат Бобонов (-90 кг) вышел на татами против Ли Кочмана из Израиля и одержал победу, завоевав "бронзу". Затем еще один узбекский дзюдоист Шермухаммад Жандреев поборолся с Алтангабаной Гантул из Монголии, но к сожалению потерпел поражение", — говорится в сообщении.Музаффарбек Турабаев (-100 кг) провел схватку с Ниязом Билаловым из России и решил поединок в свою пользу. Это стала вторая бронзовая медаль, которую завоевал Турабаев в "Большом шлеме". К сожалению остальные представители Узбекистана уже завершили свое участие в турнире.Напомним: в феврале в Тель-Авиве (Израиль) прошел международный турнир по дзюдо из серии "Большого шлема". Сборной из Узбекистана удалось завоевать 1 "золото" и 2 "бронзы". Соотечественники заняли 8-е место в общекомандном зачете. Шарофиддин Болтабоев стал чемпионом в весовой категории до 81 кг.

/20210222/Dzyudoist-iz-Uzbekistana-zavoeval-zolotuyu-medal-na-turnire-v-Tel-Avive-16057436.html

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