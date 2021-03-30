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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210330/skolko-muzeev-naschityvaetsya-v-uzbekistane--statistika-18027402.html
Сколько музеев насчитывается в Узбекистане — статистика
Сколько музеев насчитывается в Узбекистане — статистика
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. По состоянию на 2020-й количество музеев в Узбекистане возросло до 10 штук. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.
2021-03-30T11:18+0500
2021-03-30T11:58+0500
культура
статистика
музей
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. По состоянию на 2020-й количество музеев в Узбекистане возросло до 10 штук. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.Отмечается, что в 2000-м в республике насчитывалось 88 подобных учреждений. К 2010 году в стране открылось еще 17 зданий с уникальными экспозициями.По информации Госкомстата, больше всего музеев открыто в Ташкенте - их насчитывается 29 штук. На втором месте находится Бухара (19), а тройку лидеров замыкает Фергана (13). Затем идет Самарканд (12), а за ним в равных позициях расположились Ташкентская область, Джизак и Навои: в этих регионах насчитывается по пять музеев. Далее следует Каракалпакстан(4), Кашкадарья (3), Хорезм (3), Андижан (2), Наманган (2), Сурхандарья (2). В Сырдарьиснкой области находится всего один музей.
/20201225/Tigran-Mkrtychev-nastoyaschemu-muzeyu-naplevat--khodit-v-nego-molodezh-ili-net-15678653.html
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статистика, музей, узбекистан

Сколько музеев насчитывается в Узбекистане — статистика

11:18 30.03.2021 (обновлено: 11:58 30.03.2021)
923
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода Мира. Ташкент
Города Мира. Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Отмечается, что в 2000-м в республике было 88 учреждений. К 2010 году в стране открылось еще 17 зданий с уникальными экспозициями.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. По состоянию на 2020-й количество музеев в Узбекистане возросло до 10 штук. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.
Отмечается, что в 2000-м в республике насчитывалось 88 подобных учреждений. К 2010 году в стране открылось еще 17 зданий с уникальными экспозициями.
Директор музея имени Савицкого Тигран Мкртычев - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2020
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25 декабря 2020, 15:38
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По информации Госкомстата, больше всего музеев открыто в Ташкенте - их насчитывается 29 штук. На втором месте находится Бухара (19), а тройку лидеров замыкает Фергана (13). Затем идет Самарканд (12), а за ним в равных позициях расположились Ташкентская область, Джизак и Навои: в этих регионах насчитывается по пять музеев. Далее следует Каракалпакстан(4), Кашкадарья (3), Хорезм (3), Андижан (2), Наманган (2), Сурхандарья (2). В Сырдарьиснкой области находится всего один музей.
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