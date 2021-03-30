https://uz.sputniknews.ru/20210330/skolko-muzeev-naschityvaetsya-v-uzbekistane--statistika-18027402.html

Сколько музеев насчитывается в Узбекистане — статистика

Сколько музеев насчитывается в Узбекистане — статистика

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. По состоянию на 2020-й количество музеев в Узбекистане возросло до 10 штук. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

2021-03-30T11:18+0500

2021-03-30T11:18+0500

2021-03-30T11:58+0500

культура

статистика

музей

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. По состоянию на 2020-й количество музеев в Узбекистане возросло до 10 штук. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.Отмечается, что в 2000-м в республике насчитывалось 88 подобных учреждений. К 2010 году в стране открылось еще 17 зданий с уникальными экспозициями.По информации Госкомстата, больше всего музеев открыто в Ташкенте - их насчитывается 29 штук. На втором месте находится Бухара (19), а тройку лидеров замыкает Фергана (13). Затем идет Самарканд (12), а за ним в равных позициях расположились Ташкентская область, Джизак и Навои: в этих регионах насчитывается по пять музеев. Далее следует Каракалпакстан(4), Кашкадарья (3), Хорезм (3), Андижан (2), Наманган (2), Сурхандарья (2). В Сырдарьиснкой области находится всего один музей.

/20201225/Tigran-Mkrtychev-nastoyaschemu-muzeyu-naplevat--khodit-v-nego-molodezh-ili-net-15678653.html

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