Сколько музеев насчитывается в Узбекистане — статистика

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. По состоянию на 2020-й количество музеев в Узбекистане возросло до 10 штук. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.Отмечается, что в 2000-м в республике насчитывалось 88 подобных учреждений. К 2010 году в стране открылось еще 17 зданий с уникальными экспозициями.По информации Госкомстата, больше всего музеев открыто в Ташкенте - их насчитывается 29 штук. На втором месте находится Бухара (19), а тройку лидеров замыкает Фергана (13). Затем идет Самарканд (12), а за ним в равных позициях расположились Ташкентская область, Джизак и Навои: в этих регионах насчитывается по пять музеев. Далее следует Каракалпакстан(4), Кашкадарья (3), Хорезм (3), Андижан (2), Наманган (2), Сурхандарья (2). В Сырдарьиснкой области находится всего один музей.
По информации Госкомстата, больше всего музеев открыто в Ташкенте - их насчитывается 29 штук. На втором месте находится Бухара (19), а тройку лидеров замыкает Фергана (13). Затем идет Самарканд (12), а за ним в равных позициях расположились Ташкентская область, Джизак и Навои: в этих регионах насчитывается по пять музеев. Далее следует Каракалпакстан(4), Кашкадарья (3), Хорезм (3), Андижан (2), Наманган (2), Сурхандарья (2). В Сырдарьиснкой области находится всего один музей.