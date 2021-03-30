https://uz.sputniknews.ru/20210330/tashkent-priglasil-pekin-na-konferentsiyu-stran-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-18043902.html

Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии

Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, сообщает

2021-03-30T18:57+0500

2021-03-30T18:57+0500

2021-03-30T18:57+0500

политика

китай

узбекистан

мид узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18044176_0:1423:2048:2575_1920x0_80_0_0_3d9515ec0da1c512e04ef7e8fe00410d.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, сообщает МИД РУз. Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля.По данным пресс-службы, 30 марта в формате видеоконференции состоялся 17-й раунд узбекско-китайских политических консультаций, стороны представляли замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков и первый заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн."Китайская сторона была приглашена на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте", — говорится в публикации на сайте МИД.Стороны обсудили перспективы углубления отношений между двумя странами, актуальные аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.В тот же день делегации приняли участие в работе седьмого заседания подкомитета по сотрудничеству в области безопасности узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

/20201229/Uzbekistan-budet-rasshiryat-otnosheniya-s-Rossiey-Kitaem-i-SShA--Mirziev-15699641.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

китай, узбекистан, мид узбекистана