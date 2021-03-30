Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, сообщает МИД РУз. Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля.По данным пресс-службы, 30 марта в формате видеоконференции состоялся 17-й раунд узбекско-китайских политических консультаций, стороны представляли замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков и первый заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн."Китайская сторона была приглашена на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте", — говорится в публикации на сайте МИД.Стороны обсудили перспективы углубления отношений между двумя странами, актуальные аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.В тот же день делегации приняли участие в работе седьмого заседания подкомитета по сотрудничеству в области безопасности узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Во вторник состоялся 17-й раунд узбекско-китайских политических консультаций. Встреча прошла в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, сообщает МИД РУз. Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля.
По данным пресс-службы, 30 марта в формате видеоконференции состоялся 17-й раунд узбекско-китайских политических консультаций, стороны представляли замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков и первый заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн.
"Китайская сторона была приглашена на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте", — говорится в публикации на сайте МИД.
Стороны обсудили перспективы углубления отношений между двумя странами, актуальные аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В тот же день делегации приняли участие в работе седьмого заседания подкомитета по сотрудничеству в области безопасности узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.