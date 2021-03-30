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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210330/tashkent-priglasil-pekin-na-konferentsiyu-stran-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-18043902.html
Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии
Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, сообщает
2021-03-30T18:57+0500
2021-03-30T18:57+0500
политика
китай
узбекистан
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, сообщает МИД РУз. Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля.По данным пресс-службы, 30 марта в формате видеоконференции состоялся 17-й раунд узбекско-китайских политических консультаций, стороны представляли замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков и первый заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн."Китайская сторона была приглашена на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте", — говорится в публикации на сайте МИД.Стороны обсудили перспективы углубления отношений между двумя странами, актуальные аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.В тот же день делегации приняли участие в работе седьмого заседания подкомитета по сотрудничеству в области безопасности узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
/20201229/Uzbekistan-budet-rasshiryat-otnosheniya-s-Rossiey-Kitaem-i-SShA--Mirziev-15699641.html
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китай, узбекистан, мид узбекистана

Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии

18:57 30.03.2021
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© CC0 / Unsplash / Alejandro LuengoФлаг Китая
Флаг Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© CC0 / Unsplash / Alejandro Luengo
Во вторник состоялся 17-й раунд узбекско-китайских политических консультаций. Встреча прошла в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пригласили делегацию Китая на международную конференцию высокого уровня стран Центральной и Южной Азии, сообщает МИД РУз. Мероприятие состоится в Ташкенте 15-16 июля.
По данным пресс-службы, 30 марта в формате видеоконференции состоялся 17-й раунд узбекско-китайских политических консультаций, стороны представляли замглавы МИД Узбекистана Фуркат Сидиков и первый заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн.
"Китайская сторона была приглашена на международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте", — говорится в публикации на сайте МИД.
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Стороны обсудили перспективы углубления отношений между двумя странами, актуальные аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В тот же день делегации приняли участие в работе седьмого заседания подкомитета по сотрудничеству в области безопасности узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
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