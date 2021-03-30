https://uz.sputniknews.ru/20210330/tsb-uzbekistana-vydal-litsenziyu-esche-odnomu-platejnomu-servisu-18036698.html

ЦБ Узбекистана выдал лицензию еще одному платежному сервису

ЦБ Узбекистана выдал лицензию еще одному платежному сервису

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выдал лицензию на право осуществления деятельности платежной организации обществу с ограниченной

2021-03-30T14:57+0500

2021-03-30T14:57+0500

2021-03-30T15:02+0500

экономика

платежная система

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана выдал лицензию на право осуществления деятельности платежной организации обществу с ограниченной ответственностью TEZPAY. Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.Для справки: посредством системы TEZPAY можно осуществить денежный перевод любому оператору Узбекистана, оплатить Интернет и коммунальные услуги.Год назад в республике запустили сервис, позволяющий оплачивать товары и услуги через QR-код без платежного терминала.Покупатели осуществляют оплату за товары и услуги путем сканирования QR-кода продавца и ввода суммы покупки в мобильном приложении поставщика платежной услуги, при этом денежные средства снимаются со счетов банковских карт и электронных кошельков, привязанных к приложению.

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платежная система, центральный банк республики узбекистан