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В Кашкадарье преступная группа продавала фальшивые дипломы о высшем образовании
В Кашкадарье преступная группа продавала фальшивые дипломы о высшем образовании
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов, сообщает региональное УВД.
2021-03-30T11:47+0500
2021-03-30T11:47+0500
происшествия
мошенничество
диплом
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов, сообщает региональное УВД.По данным пресс-службы, двое жителей Гузарского района П. М. и Х. Н., находясь в преступном сговоре, вошли в доверие к гражданину А. А. из Элликкалинского района Каракалпакстана и еще 13 людям, желавшим получить высшее образование. Злоумышленники пообещали, что они будут приняты в негосударственный Каршинский инфокоммуникационный институт и получат дипломы о его окончании.П. М. и Х. Н. обманным путем взяли у этих людей 18,1 тысячи долларов.А чтобы скрыть свои преступные действия, они изготовили фальшивые дипломы и студенческие удостоверения.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.Ранее в столице задержали мужчину, который обещал за крупную сумму устроить зачисление в Ташкентский государственный экономический университет.
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мошенничество, диплом

В Кашкадарье преступная группа продавала фальшивые дипломы о высшем образовании

11:47 30.03.2021
978
© Sputnik / Виталий ТимкивДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
Злоумышленники обманули более десяти граждан. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов, сообщает региональное УВД.
По данным пресс-службы, двое жителей Гузарского района П. М. и Х. Н., находясь в преступном сговоре, вошли в доверие к гражданину А. А. из Элликкалинского района Каракалпакстана и еще 13 людям, желавшим получить высшее образование.
Злоумышленники пообещали, что они будут приняты в негосударственный Каршинский инфокоммуникационный институт и получат дипломы о его окончании.
П. М. и Х. Н. обманным путем взяли у этих людей 18,1 тысячи долларов.
А чтобы скрыть свои преступные действия, они изготовили фальшивые дипломы и студенческие удостоверения.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее в столице задержали мужчину, который обещал за крупную сумму устроить зачисление в Ташкентский государственный экономический университет.
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