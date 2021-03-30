https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-kashkadare-prestupnaya-gruppa-prodavala-falshivye-diplomy-o-vysshem-obrazovanii-18027929.html

В Кашкадарье преступная группа продавала фальшивые дипломы о высшем образовании

В Кашкадарье преступная группа продавала фальшивые дипломы о высшем образовании

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов, сообщает региональное УВД.

2021-03-30T11:47+0500

2021-03-30T11:47+0500

2021-03-30T11:47+0500

происшествия

мошенничество

диплом

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области мошенники "заработали" более 18 тысяч долларов на продаже фальшивых дипломов, сообщает региональное УВД.По данным пресс-службы, двое жителей Гузарского района П. М. и Х. Н., находясь в преступном сговоре, вошли в доверие к гражданину А. А. из Элликкалинского района Каракалпакстана и еще 13 людям, желавшим получить высшее образование. Злоумышленники пообещали, что они будут приняты в негосударственный Каршинский инфокоммуникационный институт и получат дипломы о его окончании.П. М. и Х. Н. обманным путем взяли у этих людей 18,1 тысячи долларов.А чтобы скрыть свои преступные действия, они изготовили фальшивые дипломы и студенческие удостоверения.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.Ранее в столице задержали мужчину, который обещал за крупную сумму устроить зачисление в Ташкентский государственный экономический университет.

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мошенничество, диплом