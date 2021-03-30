В одном из районов Ташкента отключат холодную воду

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы временно приостановят подачу воды в связи с проведением ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба хокимията.Отмечается, что питьевой воды не будет с 9.00 утра 31 марта до 9.00 утра 1 апреля.Локация отключения водыПлощадь Хамида АлимджанаМассив Ц-2Ул. Мустакиллик:Массив Ц-1Администрация водоканала "Сувсоз" Мирзо-Улугбекского района принесла свои извинения за причиненные неудобства.
В связи с проведением ремонтных работ питьевой воды не будет с 9.00 утра 31 марта до 9.00 утра 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы временно приостановят подачу воды в связи с проведением ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба хокимията.
Отмечается, что питьевой воды не будет с 9.00 утра 31 марта до 9.00 утра 1 апреля.
Локация отключения воды
Площадь Хамида Алимджана
восемь 18-этажных домов №1б, 2б, 3б, 4б, 10а, 11а, 12а, 13б;
торговые центры – Fight baza by Khudyakov, Villery&Boch, Lapin, "Штаб-квартира суперлюдей", Charme, KUPIPODAROK.UZ, Mary Elle, MaxMara, Miror, Podium Italia (№4, 13а, 12, 13);
отделение Народного банка;
два 9-этажных дома №3, 7.
Массив Ц-2
десять 5-этажных домов №21, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 15, 7, 8;