https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-otklyuchat-xolodnuyu-vodu-18039698.html

В одном из районов Ташкента отключат холодную воду

В одном из районов Ташкента отключат холодную воду

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы временно приостановят подачу воды в связи с проведением ремонтных работ по подготовке к

2021-03-30T16:27+0500

2021-03-30T16:27+0500

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общество

отключение воды

хокимият

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы временно приостановят подачу воды в связи с проведением ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба хокимията.Отмечается, что питьевой воды не будет с 9.00 утра 31 марта до 9.00 утра 1 апреля.Локация отключения водыПлощадь Хамида АлимджанаМассив Ц-2Ул. Мустакиллик:Массив Ц-1Администрация водоканала "Сувсоз" Мирзо-Улугбекского района принесла свои извинения за причиненные неудобства.

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отключение воды, хокимият, ташкент