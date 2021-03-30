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Общество
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В одном из районов Ташкента отключат холодную воду
В одном из районов Ташкента отключат холодную воду
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы временно приостановят подачу воды в связи с проведением ремонтных работ по подготовке к
2021-03-30T16:27+0500
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общество
отключение воды
хокимият
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы временно приостановят подачу воды в связи с проведением ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба хокимията.Отмечается, что питьевой воды не будет с 9.00 утра 31 марта до 9.00 утра 1 апреля.Локация отключения водыПлощадь Хамида АлимджанаМассив Ц-2Ул. Мустакиллик:Массив Ц-1Администрация водоканала "Сувсоз" Мирзо-Улугбекского района принесла свои извинения за причиненные неудобства.
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отключение воды, хокимият, ташкент

В одном из районов Ташкента отключат холодную воду

16:27 30.03.2021 (обновлено: 16:45 30.03.2021)
1555
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате, архивное фото
Кран в ванной комнате, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В связи с проведением ремонтных работ питьевой воды не будет с 9.00 утра 31 марта до 9.00 утра 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы временно приостановят подачу воды в связи с проведением ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба хокимията.
Отмечается, что питьевой воды не будет с 9.00 утра 31 марта до 9.00 утра 1 апреля.

Локация отключения воды

Площадь Хамида Алимджана
восемь 18-этажных домов №1б, 2б, 3б, 4б, 10а, 11а, 12а, 13б;
торговые центры – Fight baza by Khudyakov, Villery&Boch, Lapin, "Штаб-квартира суперлюдей", Charme, KUPIPODAROK.UZ, Mary Elle, MaxMara, Miror, Podium Italia (№4, 13а, 12, 13);
отделение Народного банка;
два 9-этажных дома №3, 7.
Массив Ц-2
десять 5-этажных домов №21, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 15, 7, 8;
кафе "София";
детские сады №419, 422.
Ул. Мустакиллик:
два 5-этажных дома №6, 29;
два 4-этажных дома №20, 42;
консерватория;
5-я поликлиника.
Массив Ц-1
три 9-этажных дома №7, 8, 9;
четырнадцать 5-этажных домов №21, 23, 18, 25, 22, 24, 17, 16, 15, 12, 26, 27, 28, 5;
детский сад №426.
Администрация водоканала "Сувсоз" Мирзо-Улугбекского района принесла свои извинения за причиненные неудобства.
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