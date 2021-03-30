https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-rossii-xotyat-sozdat-sistemu-ucheta-detey-migrantov-18044592.html

В России хотят создать систему учета детей мигрантов

В России хотят создать систему учета детей мигрантов

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по

2021-03-30T19:42+0500

2021-03-30T19:42+0500

2021-03-30T19:42+0500

миграция

трудовые мигранты

дети

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова, пишет РИА Новости.Гумерова на заседании совета по межнациональным отношениям сообщила: по оценке Министерства просвещения РФ, в школах страны учатся около 140 тысяч детей мигрантов. Однако эти данные от разных ведомств иногда отличаются, отметила она.Она также заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком. Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов, в свою очередь, сообщил, что значительная часть детей мигрантов не посещает школы. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину после того, как глава государства указал на необходимость внимательно следить за долей детей мигрантов в школах страны."К сожалению, значительная часть этой категории лиц (детей мигрантов. — Прим. ред.) не попадает в образовательные учреждения, значительная часть этих детей просто не ходит в школы", — сказал Баринов.Он отметил: важно не допустить, чтобы такие дети не оказались в "информационном вакууме".

/20210206/Besplatnyy-detsad-dlya-detey-migrantov-otkroetsya-v-Moskve-15949265.html

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трудовые мигранты, дети