Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-rossii-xotyat-sozdat-sistemu-ucheta-detey-migrantov-18044592.html
В России хотят создать систему учета детей мигрантов
В России хотят создать систему учета детей мигрантов
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по
2021-03-30T19:42+0500
2021-03-30T19:42+0500
миграция
трудовые мигранты
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18045626_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_b632d96edb5d48d434daaa40189d2179.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова, пишет РИА Новости.Гумерова на заседании совета по межнациональным отношениям сообщила: по оценке Министерства просвещения РФ, в школах страны учатся около 140 тысяч детей мигрантов. Однако эти данные от разных ведомств иногда отличаются, отметила она.Она также заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком. Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов, в свою очередь, сообщил, что значительная часть детей мигрантов не посещает школы. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину после того, как глава государства указал на необходимость внимательно следить за долей детей мигрантов в школах страны."К сожалению, значительная часть этой категории лиц (детей мигрантов. — Прим. ред.) не попадает в образовательные учреждения, значительная часть этих детей просто не ходит в школы", — сказал Баринов.Он отметил: важно не допустить, чтобы такие дети не оказались в "информационном вакууме".
/20210206/Besplatnyy-detsad-dlya-detey-migrantov-otkroetsya-v-Moskve-15949265.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18045626_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8ceae11c57807c75a37c5933b47bd307.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
трудовые мигранты, дети

В России хотят создать систему учета детей мигрантов

19:42 30.03.2021
1143
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Президент РФ во вторник провел заседание совета по межнациональным отношениям. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова, пишет РИА Новости.
Гумерова на заседании совета по межнациональным отношениям сообщила: по оценке Министерства просвещения РФ, в школах страны учатся около 140 тысяч детей мигрантов. Однако эти данные от разных ведомств иногда отличаются, отметила она.
"Предлагаем создать единую систему учета детей мигрантов, единую базу данных, сколько детей въехало в РФ, сколько осталось, необходимые меры социальной заботы со стороны государства", — сказала глава комитета.
Она также заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком.
Глава Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов, в свою очередь, сообщил, что значительная часть детей мигрантов не посещает школы. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину после того, как глава государства указал на необходимость внимательно следить за долей детей мигрантов в школах страны.
"К сожалению, значительная часть этой категории лиц (детей мигрантов. — Прим. ред.) не попадает в образовательные учреждения, значительная часть этих детей просто не ходит в школы", — сказал Баринов.
Он отметил: важно не допустить, чтобы такие дети не оказались в "информационном вакууме".
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2021
Россия
Бесплатный детсад для детей мигрантов откроется в Москве
6 февраля, 11:22
787
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:07Россия превзошла США в электромагнитной борьбе — и Штатам пришлось это признать
19:42В России хотят создать систему учета детей мигрантов
19:01Музейное богатство Узбекистана
18:57Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:55Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта
18:16Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости
18:02Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры
17:52В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов
17:28Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета
17:22Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
17:20Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта
16:58Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
16:55Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято
16:27В одном из районов Ташкента отключат холодную воду
16:20Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок
15:40Товарооброт между Узбекистаном и Венгрией превысил $100 млн
15:40Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%
15:17Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса
15:14Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование
14:57ЦБ Узбекистана выдал лицензию еще одному платежному сервису