В Ташкенте прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В столице в рамках арт-недели MOC Fest прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.Мероприятие проводилось в галерее современного искусства 139 Documentary Center при поддержке Госкомтуризма. Отмечается, что в рамках проекта состоялись три сессии: New Matters - арт-лабиринт современного искусства, The Keepers - серия короткометражных документальных фильмов о людях редких профессий , WeCosmos - фестиваль авангардной электронной музыки, современной культуры и изобразительного искусства. Кроме того, на главной сцене гостей развлекали столичные диджеи, рок-группа Flyin Up, а также британский дуэт электронного рока Matters, который выступил в онлайн-формате.Отмечается: в течение двух дней послушать композиции в стиле электро пришли свыше 500 посетителей.
Отмечается, что в рамках проекта состоялись три сессии: New Matters - арт-лабиринт современного искусства, The Keepers - серия короткометражных документальных фильмов о людях редких профессий , WeCosmos - фестиваль авангардной электронной музыки, современной культуры и изобразительного искусства.
Развлекательная программа
"Организаторами мероприятия была создана зона выставки современного искусства, визуальный перформанс и световое шоу, инсталляции на тематику происхождения галактик, интерактивная площадка с музыкальными инструментами, зона 3D-картин, а также музыкальная сцена", — информируется в релизе.
Кроме того, на главной сцене гостей развлекали столичные диджеи, рок-группа Flyin Up, а также британский дуэт электронного рока Matters, который выступил в онлайн-формате.
Отмечается: в течение двух дней послушать композиции в стиле электро пришли свыше 500 посетителей.