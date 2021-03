https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-tashkente-proshel-festival-avangardnoy-elektronnoy-muzyki-wecosmos-18025676.html

В Ташкенте прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos

В Ташкенте прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В столице в рамках арт-недели MOC Fest прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos. Об этом сообщили в пресс-службе

2021-03-30T10:39+0500

2021-03-30T10:39+0500

2021-03-30T10:46+0500

культура

музыкальный проект

искусство

концерт

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18025626_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_a71dd42103ef9508ea496faf9ebcf427.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В столице в рамках арт-недели MOC Fest прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.Мероприятие проводилось в галерее современного искусства 139 Documentary Center при поддержке Госкомтуризма. Отмечается, что в рамках проекта состоялись три сессии: New Matters - арт-лабиринт современного искусства, The Keepers - серия короткометражных документальных фильмов о людях редких профессий , WeCosmos - фестиваль авангардной электронной музыки, современной культуры и изобразительного искусства. Кроме того, на главной сцене гостей развлекали столичные диджеи, рок-группа Flyin Up, а также британский дуэт электронного рока Matters, который выступил в онлайн-формате.Отмечается: в течение двух дней послушать композиции в стиле электро пришли свыше 500 посетителей.

/20190508/Tanbur-i-elektronnaya-muzyka-uzbekskiy-didzhey-Trace-zapisal-novyy-trek-11444537.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

музыкальный проект, искусство, концерт, музыка