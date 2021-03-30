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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-tashkente-proshel-festival-avangardnoy-elektronnoy-muzyki-wecosmos-18025676.html
В Ташкенте прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos
В Ташкенте прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В столице в рамках арт-недели MOC Fest прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos. Об этом сообщили в пресс-службе
2021-03-30T10:39+0500
2021-03-30T10:46+0500
культура
музыкальный проект
искусство
концерт
музыка
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В столице в рамках арт-недели MOC Fest прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.Мероприятие проводилось в галерее современного искусства 139 Documentary Center при поддержке Госкомтуризма. Отмечается, что в рамках проекта состоялись три сессии: New Matters - арт-лабиринт современного искусства, The Keepers - серия короткометражных документальных фильмов о людях редких профессий , WeCosmos - фестиваль авангардной электронной музыки, современной культуры и изобразительного искусства. Кроме того, на главной сцене гостей развлекали столичные диджеи, рок-группа Flyin Up, а также британский дуэт электронного рока Matters, который выступил в онлайн-формате.Отмечается: в течение двух дней послушать композиции в стиле электро пришли свыше 500 посетителей.
/20190508/Tanbur-i-elektronnaya-muzyka-uzbekskiy-didzhey-Trace-zapisal-novyy-trek-11444537.html
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музыкальный проект, искусство, концерт, музыка

В Ташкенте прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos

10:39 30.03.2021 (обновлено: 10:46 30.03.2021)
164
Фестиваль электронной музыки
Фестиваль электронной музыки - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
На главной сцене гостей развлекали столичные диджеи, рок-группа Flyin Up, а также британский дуэт электронного рока Matters, который выступил в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В столице в рамках арт-недели MOC Fest прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.
Мероприятие проводилось в галерее современного искусства 139 Documentary Center при поддержке Госкомтуризма.
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Отмечается, что в рамках проекта состоялись три сессии: New Matters - арт-лабиринт современного искусства, The Keepers - серия короткометражных документальных фильмов о людях редких профессий , WeCosmos - фестиваль авангардной электронной музыки, современной культуры и изобразительного искусства.
Развлекательная программа


"Организаторами мероприятия была создана зона выставки современного искусства, визуальный перформанс и световое шоу, инсталляции на тематику происхождения галактик, интерактивная площадка с музыкальными инструментами, зона 3D-картин, а также музыкальная сцена", — информируется в релизе.

Кроме того, на главной сцене гостей развлекали столичные диджеи, рок-группа Flyin Up, а также британский дуэт электронного рока Matters, который выступил в онлайн-формате.
Отмечается: в течение двух дней послушать композиции в стиле электро пришли свыше 500 посетителей.
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