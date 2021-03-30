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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-tashkente-zaderjany-troe-mujchin-za-prodaju-aptechnyx-narkotikov-pochti-na-96-mln-sumov-18042467.html
В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов
В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В столице правоохранительные органы пресекли незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов на 95,7 млн сумов. Об этом
2021-03-30T17:52+0500
2021-03-30T17:52+0500
общество
борьба с незаконным оборотом наркотиков
преступление
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В столице правоохранительные органы пресекли незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов на 95,7 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.Отмечается, что в Ахангаранском районе Ташкентской области 25 марта был задержан 28-летний житель Ферганской области. Его поймали с поличным во время продажи 84 упаковок "Тропикамида" и 4 844 пачек "Регапена" за $6 750.На следующий день в Янгихаётском районе Ташкента при попытке противозаконной реализации 600 упаковок "Тропикамида" и 1 400 пачек "Регапена" был задержан 27-летний земляк злоумышленника и водитель.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере". В настоящий момент ведется расследование.
/20200619/Za-prodazhu-bez-retsepta-aptechnykh-narkotikov-khotyat-lishat-svobody-do-5-let-14369555.html
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борьба с незаконным оборотом наркотиков, преступление, ташкент

В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов

17:52 30.03.2021
823
© Sputnik / Перейти в фотобанкРуки в наручниках.
Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
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Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере". В настоящий момент ведется расследование.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В столице правоохранительные органы пресекли незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов на 95,7 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.
Отмечается, что в Ахангаранском районе Ташкентской области 25 марта был задержан 28-летний житель Ферганской области. Его поймали с поличным во время продажи 84 упаковок "Тропикамида" и 4 844 пачек "Регапена" за $6 750.
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За продажу без рецепта "аптечных наркотиков" хотят лишать свободы до 5 лет
19 июня 2020, 14:06
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На следующий день в Янгихаётском районе Ташкента при попытке противозаконной реализации 600 упаковок "Тропикамида" и 1 400 пачек "Регапена" был задержан 27-летний земляк злоумышленника и водитель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере". В настоящий момент ведется расследование.
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