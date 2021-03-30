В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В столице правоохранительные органы пресекли незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов на 95,7 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.Отмечается, что в Ахангаранском районе Ташкентской области 25 марта был задержан 28-летний житель Ферганской области. Его поймали с поличным во время продажи 84 упаковок "Тропикамида" и 4 844 пачек "Регапена" за $6 750.На следующий день в Янгихаётском районе Ташкента при попытке противозаконной реализации 600 упаковок "Тропикамида" и 1 400 пачек "Регапена" был задержан 27-летний земляк злоумышленника и водитель.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере". В настоящий момент ведется расследование.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере". В настоящий момент ведется расследование.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В столице правоохранительные органы пресекли незаконный сбыт сильнодействующих лекарственных препаратов на 95,7 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД.
Отмечается, что в Ахангаранском районе Ташкентской области 25 марта был задержан 28-летний житель Ферганской области. Его поймали с поличным во время продажи 84 упаковок "Тропикамида" и 4 844 пачек "Регапена" за $6 750.
На следующий день в Янгихаётском районе Ташкента при попытке противозаконной реализации 600 упаковок "Тропикамида" и 1 400 пачек "Регапена" был задержан 27-летний земляк злоумышленника и водитель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере". В настоящий момент ведется расследование.