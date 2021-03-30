https://uz.sputniknews.ru/20210330/visa-nachala-provodit-plateji-v-kriptovalyute-18033344.html

Visa начала проводить платежи в криптовалюте

Visa начала проводить платежи в криптовалюте

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет Business Insider.

2021-03-30T13:26+0500

2021-03-30T13:26+0500

2021-03-30T13:33+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет Business Insider.Как это будет происходить: при оплате криптовалютной картой цифровая валюта конвертируется в фиатные (обычные) деньги, а криптокошелек сможет вносить их на подключенный банковский счет.Также в компании отметили, что все будущие платежи будут осуществляться совместно с платформой цифровых денег Crypto.com.Напомним, USD Coin (USDC) — это криптовалюта, стоимость которой напрямую привязана к доллару США.

/20210107/Bitkoin-snova-bet-vse-rekordy-skolko-stoit-kriptovalyuta-15739554.html

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