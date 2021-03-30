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https://uz.sputniknews.ru/20210330/visa-nachala-provodit-plateji-v-kriptovalyute-18033344.html
Visa начала проводить платежи в криптовалюте
Visa начала проводить платежи в криптовалюте
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет Business Insider.
2021-03-30T13:26+0500
2021-03-30T13:26+0500
2021-03-30T13:33+0500
в мире
visa
криптовалюта
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет Business Insider.Как это будет происходить: при оплате криптовалютной картой цифровая валюта конвертируется в фиатные (обычные) деньги, а криптокошелек сможет вносить их на подключенный банковский счет.Также в компании отметили, что все будущие платежи будут осуществляться совместно с платформой цифровых денег Crypto.com.Напомним, USD Coin (USDC) — это криптовалюта, стоимость которой напрямую привязана к доллару США.
/20210107/Bitkoin-snova-bet-vse-rekordy-skolko-stoit-kriptovalyuta-15739554.html
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visa, криптовалюта
Visa начала проводить платежи в криптовалюте 13:26 30.03.2021 (обновлено: 13:33 30.03.2021)
При оплате криптовалютной картой цифровая валюта конвертируется в фиатные (обычные) деньги.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет
Business Insider.
"Сегодня компания провела первую транзакцию в стейблкоине USDC с использованием блокчейна Ethereum", — говорится в сообщении.
Как это будет происходить: при оплате криптовалютной картой цифровая валюта конвертируется в фиатные (обычные) деньги, а криптокошелек сможет вносить их на подключенный банковский счет.
Также в компании отметили, что все будущие платежи будут осуществляться совместно с платформой цифровых денег Crypto.com.
Напомним, USD Coin (USDC) — это криптовалюта, стоимость которой напрямую привязана к доллару США.