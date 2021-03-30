Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210330/visa-nachala-provodit-plateji-v-kriptovalyute-18033344.html
Visa начала проводить платежи в криптовалюте
Visa начала проводить платежи в криптовалюте
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет Business Insider.
2021-03-30T13:26+0500
2021-03-30T13:33+0500
в мире
visa
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1292/97/12929788_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_e6555cdcd2ed149dd06e94ab29c3ae7d.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет Business Insider.Как это будет происходить: при оплате криптовалютной картой цифровая валюта конвертируется в фиатные (обычные) деньги, а криптокошелек сможет вносить их на подключенный банковский счет.Также в компании отметили, что все будущие платежи будут осуществляться совместно с платформой цифровых денег Crypto.com.Напомним, USD Coin (USDC) — это криптовалюта, стоимость которой напрямую привязана к доллару США.
/20210107/Bitkoin-snova-bet-vse-rekordy-skolko-stoit-kriptovalyuta-15739554.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1292/97/12929788_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_526eee5184d12012fe2865eead708d1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
visa, криптовалюта

Visa начала проводить платежи в криптовалюте

13:26 30.03.2021 (обновлено: 13:33 30.03.2021)
288
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
При оплате криптовалютной картой цифровая валюта конвертируется в фиатные (обычные) деньги.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня Visa начинает использование криптовалюты в своих транзакциях, пишет Business Insider.

"Сегодня компания провела первую транзакцию в стейблкоине USDC с использованием блокчейна Ethereum", — говорится в сообщении.

Как это будет происходить: при оплате криптовалютной картой цифровая валюта конвертируется в фиатные (обычные) деньги, а криптокошелек сможет вносить их на подключенный банковский счет.
Сувенирная монета биткоин - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2021
В мире
Биткоин снова бьет все рекорды: сколько стоит криптовалюта
7 января, 11:33
1445
Также в компании отметили, что все будущие платежи будут осуществляться совместно с платформой цифровых денег Crypto.com.
Напомним, USD Coin (USDC) — это криптовалюта, стоимость которой напрямую привязана к доллару США.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:29Лучшие советы для автомобилистов после зимы
14:23Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте
14:20Отабеков рассказал, когда будет проведена вакцинация в райцентрах и селах Узбекистана
14:13Ужасы в Арктике: РФ напугала США атомными подлодками, "восставшими из-под земли"
13:55Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ
13:35Назначен исполнительный директор филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте
13:33Крым поблагодарил Австралию и Канаду за санкционную войну
13:31Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом
13:26Visa начала проводить платежи в криптовалюте
13:08Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана
13:05Узбекский игрок ФК "Шарджа" выделил $500 тысяч на строительство детсада в Карши
12:39Новый имидж: вакцину AstraZeneca переименовали
12:31Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате
12:27Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями
12:24Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение с Латвией
12:16Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина
12:16Зима не отступает. Перевал Камчик засыпает снегом
12:08Аэропорты Узбекистана модернизируют на основе ГЧП — постановление
11:47В Кашкадарье преступная группа продавала фальшивые дипломы о высшем образовании
11:44Экс-замминистра здравоохранения возглавил Антимонопольный комитет