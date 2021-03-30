https://uz.sputniknews.ru/20210330/zagitova-medvedeva-kostornaya-zvezdnye-uchenitsy-eteri-tutberidze-vystupyat-v-tashkente-18034821.html

Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте

Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 25 апреля представит в Ташкенте шоу "Чемпионы на льду", сообщила

2021-03-30T14:23+0500

2021-03-30T14:23+0500

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культура

этери тутберидзе

фигурное катание

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 25 апреля представит в Ташкенте шоу "Чемпионы на льду", сообщила компания-организатор мероприятия. Представление состоится в Humo Arena.В числе участников — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров, а также серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева, серебряный призер чемпионата Европы Алена Косторная, серебряный призер ЧЕ Морис Квителашвили.Напомним, в январе в Ташкенте выступил олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он исполнил свою легендарную программу "Зима".

/20210108/Zavidovali-Rossii--teper-i-u-nas-est-pervyy-otkrytyy-katok-v-Tashkente-15744908.html

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этери тутберидзе, фигурное катание, ташкент