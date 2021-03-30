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Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте
Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 25 апреля представит в Ташкенте шоу "Чемпионы на льду", сообщила
2021-03-30T14:23+0500
2021-03-30T14:30+0500
культура
этери тутберидзе
фигурное катание
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 25 апреля представит в Ташкенте шоу "Чемпионы на льду", сообщила компания-организатор мероприятия. Представление состоится в Humo Arena.В числе участников — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров, а также серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева, серебряный призер чемпионата Европы Алена Косторная, серебряный призер ЧЕ Морис Квителашвили.Напомним, в январе в Ташкенте выступил олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он исполнил свою легендарную программу "Зима".
/20210108/Zavidovali-Rossii--teper-i-u-nas-est-pervyy-otkrytyy-katok-v-Tashkente-15744908.html
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этери тутберидзе, фигурное катание, ташкент

Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте

14:23 30.03.2021 (обновлено: 14:30 30.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОткрытие ГУМ-катка на Красной площади
Открытие ГУМ-катка на Красной площади - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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В конце апреля в столице Узбекистана состоится шоу "Чемпионы на льду".
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 25 апреля представит в Ташкенте шоу "Чемпионы на льду", сообщила компания-организатор мероприятия. Представление состоится в Humo Arena.
"Ледовое шоу такого масштаба в Узбекистане пройдет впервые, — отмечается в релизе. — Перед жителями и гостями Ташкента предстанут звездные ученики Тутберидзе, а также приглашенные гости — действующие фигуристы сборной России".
В числе участников — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров, а также серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева, серебряный призер чемпионата Европы Алена Косторная, серебряный призер ЧЕ Морис Квителашвили.
© Компания Art uz promotion agencyПостер шоу "Чемпионы на льду"
Постер шоу Чемпионы на льду - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Постер шоу "Чемпионы на льду"
© Компания Art uz promotion agency
Напомним, в январе в Ташкенте выступил олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он исполнил свою легендарную программу "Зима".
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