Загитова, Медведева, Косторная: звездные ученицы Этери Тутберидзе выступят в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 25 апреля представит в Ташкенте шоу "Чемпионы на льду", сообщила компания-организатор мероприятия. Представление состоится в Humo Arena.В числе участников — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров, а также серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева, серебряный призер чемпионата Европы Алена Косторная, серебряный призер ЧЕ Морис Квителашвили.Напомним, в январе в Ташкенте выступил олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он исполнил свою легендарную программу "Зима".
В конце апреля в столице Узбекистана состоится шоу "Чемпионы на льду".
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе 25 апреля представит в Ташкенте шоу "Чемпионы на льду", сообщила компания-организатор мероприятия. Представление состоится в Humo Arena.
"Ледовое шоу такого масштаба в Узбекистане пройдет впервые, — отмечается в релизе. — Перед жителями и гостями Ташкента предстанут звездные ученики Тутберидзе, а также приглашенные гости — действующие фигуристы сборной России".
В числе участников — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров, а также серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева, серебряный призер чемпионата Европы Алена Косторная, серебряный призер ЧЕ Морис Квителашвили.