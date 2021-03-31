Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Теперь в Узбекистане официально можно будет ремонтировать технику Apple, сообщается на официальном сайте компании.Все, что нужно, - это пройти квалификацию. Поставщики ремонтных услуг должны взять на себя обязательство иметь сертифицированного Apple-техника для выполнения ремонта, также иметь собственное помещение для обслуживания клиентов и самое главное — держать в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ.Напомним: в настоящее время существует уже свыше 1 500 независимых поставщиков ремонтных услуг, обслуживающих клиентов по всей территории США, Канады и ЕС.Ранее стало известно, что офис Apple откроется в Узбекистане. Пока точная дата не известна.
Поставщики ремонтных услуг должны взять на себя обязательство иметь сертифицированного Apple-техника для выполнения ремонта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Теперь в Узбекистане официально можно будет ремонтировать технику Apple, сообщается на официальном сайте компании.
"Специальная программа Apple Independent Repair Provider предлагает поставщикам ремонтных услуг доступ к официальным запчастям, инструментам, руководствам по ремонту и диагностике для внегарантийного ремонта", — говорится в публикации.
Все, что нужно, - это пройти квалификацию. Поставщики ремонтных услуг должны взять на себя обязательство иметь сертифицированного Apple-техника для выполнения ремонта, также иметь собственное помещение для обслуживания клиентов и самое главное — держать в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ.