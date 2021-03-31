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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210331/apple-razreshila-servisam-iz-uzbekistana-ofitsialno-chinit-ee-gadjety-18058089.html
Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты
Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Теперь в Узбекистане официально можно будет ремонтировать технику Apple, сообщается на официальном сайте компании.
2021-03-31T14:19+0500
2021-03-31T14:35+0500
общество
it-технологии
ремонт
техника
технологии
узбекистан
apple
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Теперь в Узбекистане официально можно будет ремонтировать технику Apple, сообщается на официальном сайте компании.Все, что нужно, - это пройти квалификацию. Поставщики ремонтных услуг должны взять на себя обязательство иметь сертифицированного Apple-техника для выполнения ремонта, также иметь собственное помещение для обслуживания клиентов и самое главное — держать в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ.Напомним: в настоящее время существует уже свыше 1 500 независимых поставщиков ремонтных услуг, обслуживающих клиентов по всей территории США, Канады и ЕС.Ранее стало известно, что офис Apple откроется в Узбекистане. Пока точная дата не известна.
/20210104/Ofis-Apple-otkroetsya-v-Uzbekistane-15728171.html
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it-технологии, ремонт, техника, технологии, узбекистан, apple, узбекистан

Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты

14:19 31.03.2021 (обновлено: 14:35 31.03.2021)
271
© AppleРемонт iPhone
Ремонт iPhone - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Apple
Поставщики ремонтных услуг должны взять на себя обязательство иметь сертифицированного Apple-техника для выполнения ремонта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Теперь в Узбекистане официально можно будет ремонтировать технику Apple, сообщается на официальном сайте компании.

"Специальная программа Apple Independent Repair Provider предлагает поставщикам ремонтных услуг доступ к официальным запчастям, инструментам, руководствам по ремонту и диагностике для внегарантийного ремонта", — говорится в публикации.

Все, что нужно, - это пройти квалификацию. Поставщики ремонтных услуг должны взять на себя обязательство иметь сертифицированного Apple-техника для выполнения ремонта, также иметь собственное помещение для обслуживания клиентов и самое главное — держать в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ.
Логотип компании Apple над входом в магазинн 5-й Авеню в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2021
Общество
Офис Apple откроется в Узбекистане
4 января, 18:09
1454
Напомним: в настоящее время существует уже свыше 1 500 независимых поставщиков ремонтных услуг, обслуживающих клиентов по всей территории США, Канады и ЕС.
Ранее стало известно, что офис Apple откроется в Узбекистане. Пока точная дата не известна.
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