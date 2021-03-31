https://uz.sputniknews.ru/20210331/apple-razreshila-servisam-iz-uzbekistana-ofitsialno-chinit-ee-gadjety-18058089.html

Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты

Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Теперь в Узбекистане официально можно будет ремонтировать технику Apple, сообщается на официальном сайте компании.

2021-03-31T14:19+0500

2021-03-31T14:19+0500

2021-03-31T14:35+0500

общество

it-технологии

ремонт

техника

технологии

узбекистан

apple

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18057616_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4d0ed3947278df65341e6ccfce057daa.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Теперь в Узбекистане официально можно будет ремонтировать технику Apple, сообщается на официальном сайте компании.Все, что нужно, - это пройти квалификацию. Поставщики ремонтных услуг должны взять на себя обязательство иметь сертифицированного Apple-техника для выполнения ремонта, также иметь собственное помещение для обслуживания клиентов и самое главное — держать в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ.Напомним: в настоящее время существует уже свыше 1 500 независимых поставщиков ремонтных услуг, обслуживающих клиентов по всей территории США, Канады и ЕС.Ранее стало известно, что офис Apple откроется в Узбекистане. Пока точная дата не известна.

/20210104/Ofis-Apple-otkroetsya-v-Uzbekistane-15728171.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

it-технологии, ремонт, техника, технологии, узбекистан, apple, узбекистан