https://uz.sputniknews.ru/20210331/bolelschiki-ufy-priznali-urunova-luchshim-igrokom-fevralya-marta-18058664.html

Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта

Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Болельщики российского футбольного клуба "Уфа" назвали лучшим игроком февраля-марта Остона Урунова, сообщает пресс-служба ФК.

2021-03-31T14:55+0500

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спорт

остон урунов

футбол

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Болельщики российского футбольного клуба "Уфа" назвали лучшим игроком февраля-марта Остона Урунова, сообщает пресс-служба ФК.За 20-летнего спортсмена из Узбекистана отдали свои голоса 45 процентов участников опроса.На счету футболиста в феврале-марте один ассист (голевая передача. — Прим. ред.), 12 перехватов мяча, 29 обводок и 86 процентов точных передач.Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третье — голкипер Александр Беленов.

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остон урунов, футбол