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Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта
Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Болельщики российского футбольного клуба "Уфа" назвали лучшим игроком февраля-марта Остона Урунова, сообщает пресс-служба ФК.
2021-03-31T14:55+0500
2021-03-31T14:55+0500
2021-03-31T14:57+0500
спорт
остон урунов
футбол
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Болельщики российского футбольного клуба "Уфа" назвали лучшим игроком февраля-марта Остона Урунова, сообщает пресс-служба ФК.За 20-летнего спортсмена из Узбекистана отдали свои голоса 45 процентов участников опроса.На счету футболиста в феврале-марте один ассист (голевая передача. — Прим. ред.), 12 перехватов мяча, 29 обводок и 86 процентов точных передач.Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третье — голкипер Александр Беленов.
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остон урунов, футбол
Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта 14:55 31.03.2021 (обновлено: 14:57 31.03.2021)
Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третье — голкипер Александр Беленов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Болельщики российского футбольного клуба "Уфа" назвали лучшим игроком февраля-марта Остона Урунова,
сообщает
пресс-служба ФК.
За 20-летнего спортсмена из Узбекистана отдали свои голоса 45 процентов участников опроса.
"Поздравляем Остона с первым званием после возвращения в "Уфу" и желаем становиться еще сильнее!" — говорится в публикации.
На счету футболиста в феврале-марте один ассист (голевая передача. — Прим. ред.), 12 перехватов мяча, 29 обводок и 86 процентов точных передач.
Второе место занял нападающий Тимур Жамалетдинов, третье — голкипер Александр Беленов.