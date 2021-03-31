https://uz.sputniknews.ru/20210331/dom-manyaka-iz-filma-molchanie-yagnyat-prevratili-v-otel--video-18058220.html

Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео

Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео

И вот теперь любители острых ощущений смогут пожить в том самом доме, поскольку теперь это гостиница.

2021-03-31T14:29+0500

2021-03-31T14:29+0500

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видео

отель

фильм

маньяк

сша

мультимедиа

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И вот теперь любители острых ощущений смогут пожить в том самом доме, поскольку теперь это гостиница.Здесь можно не только остановиться, но также устроить фотосессию и даже организовать свадьбу!Владелец отеля в будущем планирует воссоздать мастерскую Буффало Билла и колодец, где по сюжету он держал своих жертв.Подробности смотрите в видеосюжете!

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отель, фильм, маньяк, сша, мультимедиа