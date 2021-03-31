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https://uz.sputniknews.ru/20210331/dom-manyaka-iz-filma-molchanie-yagnyat-prevratili-v-otel--video-18058220.html
Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео
Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео
И вот теперь любители острых ощущений смогут пожить в том самом доме, поскольку теперь это гостиница.
2021-03-31T14:29+0500
2021-03-31T14:29+0500
2021-03-31T14:36+0500
видео
отель
фильм
маньяк
сша
мультимедиа
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И вот теперь любители острых ощущений смогут пожить в том самом доме, поскольку теперь это гостиница.Здесь можно не только остановиться, но также устроить фотосессию и даже организовать свадьбу!Владелец отеля в будущем планирует воссоздать мастерскую Буффало Билла и колодец, где по сюжету он держал своих жертв.Подробности смотрите в видеосюжете!
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отель, фильм, маньяк, сша, мультимедиа
Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео 14:29 31.03.2021 (обновлено: 14:36 31.03.2021)
Психопат Буффало Билл — один из центральных героев знаменитого триллера 1991 года. Фильм "Молчание ягнят" уже давно стал классикой, а от дома маньяка стынет кровь в жилах.
И вот теперь любители острых ощущений смогут пожить в том самом доме, поскольку теперь это гостиница.
Здесь можно не только остановиться, но также устроить фотосессию и даже организовать свадьбу!
Владелец отеля в будущем планирует воссоздать мастерскую Буффало Билла и колодец, где по сюжету он держал своих жертв.
Подробности смотрите в видеосюжете!