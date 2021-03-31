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ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото
ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой один из автомобилей перевернулся, сообщают в МВД республики.
2021-03-31T09:02+0500
2021-03-31T09:11+0500
происшествия
авария
дтп
ташкент
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой один из автомобилей перевернулся, сообщают в МВД республики.Второй водитель все-таки врезался в заднюю левую часть переднего авто и перевернулся.В результате аварии пострадавших нет. По данному факту ведется дознание.Напомним, ранее, 23 марта, в Андижане произошло массовое ДТП: на дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.
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авария, дтп, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото

09:02 31.03.2021 (обновлено: 09:11 31.03.2021)
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© МВД УзбекистанаДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте - фото
ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© МВД Узбекистана
Плохая дорога стала проблемой для двух автомобилистов. Что произошло в столице — читайте далее.
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой один из автомобилей перевернулся, сообщают в МВД республики.

"Тридцатого марта примерно в 14.00 напротив здания Центра переливания крови на улице Шота Руставели Яккасарайского района Ташкента из-за плохого состояния дороги водитель автомобиля Matiz затормозил, чтобы проехать сложный участок, однако другой Matiz, который двигался прямо за ним, не успел отреагировать", — говорится в информации.

Второй водитель все-таки врезался в заднюю левую часть переднего авто и перевернулся.
© МВД УзбекистанаДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте - фото
ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте - фото
© МВД Узбекистана
В результате аварии пострадавших нет. По данному факту ведется дознание.
Напомним, ранее, 23 марта, в Андижане произошло массовое ДТП: на дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.
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