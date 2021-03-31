ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой один из автомобилей перевернулся, сообщают в МВД республики.Второй водитель все-таки врезался в заднюю левую часть переднего авто и перевернулся.В результате аварии пострадавших нет. По данному факту ведется дознание.Напомним, ранее, 23 марта, в Андижане произошло массовое ДТП: на дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.
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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой один из автомобилей перевернулся, сообщают в МВД республики.
"Тридцатого марта примерно в 14.00 напротив здания Центра переливания крови на улице Шота Руставели Яккасарайского района Ташкента из-за плохого состояния дороги водитель автомобиля Matiz затормозил, чтобы проехать сложный участок, однако другой Matiz, который двигался прямо за ним, не успел отреагировать", — говорится в информации.
Второй водитель все-таки врезался в заднюю левую часть переднего авто и перевернулся.