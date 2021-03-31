https://uz.sputniknews.ru/20210331/dtp-iz-za-ploxoy-dorogi-matiz-perevernulsya-v-tashkente---foto-18047956.html

ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото

ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой один из автомобилей перевернулся, сообщают в МВД республики.

2021-03-31T09:02+0500

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происшествия

авария

дтп

ташкент

узбекистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, в которой один из автомобилей перевернулся, сообщают в МВД республики.Второй водитель все-таки врезался в заднюю левую часть переднего авто и перевернулся.В результате аварии пострадавших нет. По данному факту ведется дознание.Напомним, ранее, 23 марта, в Андижане произошло массовое ДТП: на дороге столкнулись три автомобиля марки Lacetti и один Labo. В итоге помощь медиков понадобилась только 31-летнему водителю Labo.

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авария, дтп, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан