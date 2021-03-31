Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20210331/eto-nadolgo-situatsiya-s-koronavirusom-v-mire---foto-18050509.html
Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
В мире ужесточаются ограничения по коронавирусу все больше: Турция объявила о новых правилах, а в России допустили третью волну. 31.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-31T10:42+0500
2021-03-31T10:46+0500
фото
пандемия
коронавирус
мир
фотолента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18049318_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_e2acafaa0708c35596f03c036fe0f641.jpg
мир
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18049318_0:489:2048:2025_1920x0_80_0_0_486b696f8e729f8b3a96cf7151fb8160.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
фото, пандемия, коронавирус, мир, фотолента

Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото

10:42 31.03.2021 (обновлено: 10:46 31.03.2021)
248
В мире ужесточаются ограничения по коронавирусу все больше: Турция объявила о новых правилах, а в России допустили третью волну.
© AP Photo / Dar Yasin

Режим ЧС в связи с пандемией коронавируса ужесточается в ряде стран.

Режим ЧС в связи с пандемией коронавируса ужесточается в ряде стран. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AP Photo / Dar Yasin

Режим ЧС в связи с пандемией коронавируса ужесточается в ряде стран.

© AP Photo / Jorge Saenz

Во многих странах уже объявили о потенциальной нехватке больничных коек и максимальной загруженности систем здравоохранения.

Во многих странах уже объявили о потенциальной нехватке больничных коек и максимальной загруженности систем здравоохранения. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AP Photo / Jorge Saenz

Во многих странах уже объявили о потенциальной нехватке больничных коек и максимальной загруженности систем здравоохранения.

© AP Photo / Aaron Favila

За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии.

За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AP Photo / Aaron Favila

За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии.

© AP Photo / Esteban Felix

В Чили за последнюю неделю увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекции на 11%.

В Чили за последнюю неделю увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекции на 11%. - Sputnik Узбекистан
4/7
© AP Photo / Esteban Felix

В Чили за последнюю неделю увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекции на 11%.

© AP Photo / Koji Sasahara

В Японии все же прекратил действовать режим ЧС из-за COVID-19 и много людей уже можно заметить в парках.

В Японии все же прекратил действовать режим ЧС из-за COVID-19 и много людей уже можно заметить в парках. - Sputnik Узбекистан
5/7
© AP Photo / Koji Sasahara

В Японии все же прекратил действовать режим ЧС из-за COVID-19 и много людей уже можно заметить в парках.

© AP Photo / Dar Yasin

Тем не менее в Индии число заболевших коронавирусом продолжает расти: за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания.

Тем не менее в Индии число заболевших коронавирусом продолжает расти: за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AP Photo / Dar Yasin

Тем не менее в Индии число заболевших коронавирусом продолжает расти: за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Люди по всему миру все еще продолжают соблюдать домашнюю изоляцию.

Люди по всему миру все еще продолжают соблюдать домашнюю изоляцию. - Sputnik Узбекистан
7/7
© AP Photo / Vadim Ghirda

Люди по всему миру все еще продолжают соблюдать домашнюю изоляцию.

001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:24Компания "Uzbekistan GTL" получила статус аккредитованного работодателя АССА
12:10В Узбекистан снова возвращаются заморозки
12:00Прототип корабля Starship Илона Маска вновь взорвался при посадке — видео
11:56Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
11:34В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.
11:27Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора
11:27В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency
11:07В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы
10:51Военные и демократический терроризм: кому сочувствовать в Мьянме
10:47Назначен новый заместитель главы Министерства строительства
10:42Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
10:24Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс
10:00В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов
09:39Почему Россия и Узбекистан активизируют военное сотрудничество
09:13Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России
09:02ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото
08:33Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога
08:12Xiaomi начнут производить электромобили в виде "дома на колесах"
07:53В Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за COVID-19
ВчераНовый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД