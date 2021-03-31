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Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
В мире ужесточаются ограничения по коронавирусу все больше: Турция объявила о новых правилах, а в России допустили третью волну. 31.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-31T10:42+0500
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фото, пандемия, коронавирус, мир, фотолента
Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
10:42 31.03.2021 (обновлено: 10:46 31.03.2021)
В мире ужесточаются ограничения по коронавирусу все больше: Турция объявила о новых правилах, а в России допустили третью волну.
© AP Photo / Dar Yasin
Режим ЧС в связи с пандемией коронавируса ужесточается в ряде стран.
Режим ЧС в связи с пандемией коронавируса ужесточается в ряде стран.
© AP Photo / Jorge Saenz
Во многих странах уже объявили о потенциальной нехватке больничных коек и максимальной загруженности систем здравоохранения.
Во многих странах уже объявили о потенциальной нехватке больничных коек и максимальной загруженности систем здравоохранения.
© AP Photo / Aaron Favila
За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии.
За прошедшие 24 часа на территории Филиппин было выявлено 10 016 новых подтвержденных случаев заражения, что стало самым большим числом за весь период пандемии.
© AP Photo / Esteban Felix
В Чили за последнюю неделю увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекции на 11%.
В Чили за последнюю неделю увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекции на 11%.
© AP Photo / Koji Sasahara
В Японии все же прекратил действовать режим ЧС из-за COVID-19 и много людей уже можно заметить в парках.
В Японии все же прекратил действовать режим ЧС из-за COVID-19 и много людей уже можно заметить в парках.
© AP Photo / Dar Yasin
Тем не менее в Индии число заболевших коронавирусом продолжает расти: за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания.
Тем не менее в Индии число заболевших коронавирусом продолжает расти: за минувшие сутки в стране выявлены рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заболевания.
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди по всему миру все еще продолжают соблюдать домашнюю изоляцию.
Люди по всему миру все еще продолжают соблюдать домашнюю изоляцию.