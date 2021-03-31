Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Фергане стартовал веломарафон для старейшин города. Группа пожилых людей в количестве 27 человек направилась в Самарканд на велосипедах, сообщает пресс-служба Минспорта. Мероприятие организовано для популяризации указа президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта ", а также по случаю 30-летия независимости Узбекистана.Сегодня вечером, 31 марта, участники марафона планируют въехать в город Ангрен, расположенный в Ташкентской области. В Самарканд они рассчитывают прибыть 4 апреля.
Мероприятие организовано для популяризации указа президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта ", а также по случаю 30-летия независимости Узбекистана.
Сегодня вечером, 31 марта, участники марафона планируют въехать в город Ангрен, расположенный в Ташкентской области. В Самарканд они рассчитывают прибыть 4 апреля.