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https://uz.sputniknews.ru/20210331/iz-fergany-v-samarkand-27-stareyshin-otkryli-velomarafon-18056738.html
Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон
Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Фергане стартовал веломарафон для старейшин города. Группа пожилых людей в количестве 27 человек направилась в Самарканд на
2021-03-31T13:46+0500
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спорт
велосипед
марафон
акция
фергана
самарканд
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Фергане стартовал веломарафон для старейшин города. Группа пожилых людей в количестве 27 человек направилась в Самарканд на велосипедах, сообщает пресс-служба Минспорта. Мероприятие организовано для популяризации указа президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта ", а также по случаю 30-летия независимости Узбекистана.Сегодня вечером, 31 марта, участники марафона планируют въехать в город Ангрен, расположенный в Ташкентской области. В Самарканд они рассчитывают прибыть 4 апреля.
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велосипед, марафон, акция, фергана, самарканд

Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон

13:46 31.03.2021 (обновлено: 13:47 31.03.2021)
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© Миснпорта УзбекистанаВеломарафон в Фергане
Веломарафон в Фергане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Миснпорта Узбекистана
Мероприятие организовано для популяризации указа президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта ".
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Фергане стартовал веломарафон для старейшин города. Группа пожилых людей в количестве 27 человек направилась в Самарканд на велосипедах, сообщает пресс-служба Минспорта.
© Минспорта УзбекистанаВеломарафон в Фергане
Веломарафон в Фергане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Веломарафон в Фергане
© Минспорта Узбекистана
Мероприятие организовано для популяризации указа президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта ", а также по случаю 30-летия независимости Узбекистана.
Сегодня вечером, 31 марта, участники марафона планируют въехать в город Ангрен, расположенный в Ташкентской области. В Самарканд они рассчитывают прибыть 4 апреля.
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