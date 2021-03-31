https://uz.sputniknews.ru/20210331/iz-fergany-v-samarkand-27-stareyshin-otkryli-velomarafon-18056738.html

Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон

Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Фергане стартовал веломарафон для старейшин города. Группа пожилых людей в количестве 27 человек направилась в Самарканд на

2021-03-31T13:46+0500

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спорт

велосипед

марафон

акция

фергана

самарканд

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Фергане стартовал веломарафон для старейшин города. Группа пожилых людей в количестве 27 человек направилась в Самарканд на велосипедах, сообщает пресс-служба Минспорта. Мероприятие организовано для популяризации указа президента "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта ", а также по случаю 30-летия независимости Узбекистана.Сегодня вечером, 31 марта, участники марафона планируют въехать в город Ангрен, расположенный в Ташкентской области. В Самарканд они рассчитывают прибыть 4 апреля.

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велосипед, марафон, акция, фергана, самарканд