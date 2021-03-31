https://uz.sputniknews.ru/20210331/kak-vernut-obonyanie-posle-covid-19---sovet-lora-18052253.html

Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора

Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Многие люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. О том, как его вернуть, рассказал в интервью радио Sputnik лор-врач высшей

2021-03-31T11:27+0500

2021-03-31T11:27+0500

2021-03-31T12:04+0500

в мире

запах

коронавирус

лечение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/862/55/8625521_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_72138eabcd44ef714bbd084e262d2897.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Многие люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. О том, как его вернуть, рассказал в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Естественно, прежде, чем что-либо предпринимать, необходимо обратиться к врачу.Однако вернуть себе чувство вкуса и обоняния может и сам пациент. Первое, что необходимо сделать, — попробовать тренировать рецепторы обоняния. Например, каждый день вдыхать как можно больше разных запахов.Также врач добавил, что возвращать обоняние нужно как можно скорее, иначе человек может на этом фоне впасть в депрессию или пропустить запах газа/дыма в доме.

/20210228/Podkast-YasnoPonyatno-Kak-zapakhi-vliyayut-na-nashu-zhizn--16091675.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

запах, коронавирус, лечение