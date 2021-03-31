Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Многие люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. О том, как его вернуть, рассказал в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Естественно, прежде, чем что-либо предпринимать, необходимо обратиться к врачу.Однако вернуть себе чувство вкуса и обоняния может и сам пациент. Первое, что необходимо сделать, — попробовать тренировать рецепторы обоняния. Например, каждый день вдыхать как можно больше разных запахов.Также врач добавил, что возвращать обоняние нужно как можно скорее, иначе человек может на этом фоне впасть в депрессию или пропустить запах газа/дыма в доме.
Человеку необходимо каждый день вдыхать как можно больше разных запахов, чтобы вернуть себе обоняние.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Многие люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. О том, как его вернуть, рассказал в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Естественно, прежде, чем что-либо предпринимать, необходимо обратиться к врачу.
Однако вернуть себе чувство вкуса и обоняния может и сам пациент. Первое, что необходимо сделать, — попробовать тренировать рецепторы обоняния. Например, каждый день вдыхать как можно больше разных запахов.
"Очень хорошо в этом вопросе помогает запах базилика. В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и "слушать" запах по несколько вдохов 3-4 раза в день", – пояснил Зайцев.
Также врач добавил, что возвращать обоняние нужно как можно скорее, иначе человек может на этом фоне впасть в депрессию или пропустить запах газа/дыма в доме.