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Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора
Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Многие люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. О том, как его вернуть, рассказал в интервью радио Sputnik лор-врач высшей
2021-03-31T11:27+0500
2021-03-31T12:04+0500
в мире
запах
коронавирус
лечение
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Многие люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. О том, как его вернуть, рассказал в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Естественно, прежде, чем что-либо предпринимать, необходимо обратиться к врачу.Однако вернуть себе чувство вкуса и обоняния может и сам пациент. Первое, что необходимо сделать, — попробовать тренировать рецепторы обоняния. Например, каждый день вдыхать как можно больше разных запахов.Также врач добавил, что возвращать обоняние нужно как можно скорее, иначе человек может на этом фоне впасть в депрессию или пропустить запах газа/дыма в доме.
/20210228/Podkast-YasnoPonyatno-Kak-zapakhi-vliyayut-na-nashu-zhizn--16091675.html
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запах, коронавирус, лечение

Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора

11:27 31.03.2021 (обновлено: 12:04 31.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровДевушка выбирает парфюм на выставке красоты в Ташкенте
Девушка выбирает парфюм на выставке красоты в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Человеку необходимо каждый день вдыхать как можно больше разных запахов, чтобы вернуть себе обоняние.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Многие люди, переболевшие коронавирусом, теряют обоняние. О том, как его вернуть, рассказал в интервью радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Естественно, прежде, чем что-либо предпринимать, необходимо обратиться к врачу.
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Однако вернуть себе чувство вкуса и обоняния может и сам пациент. Первое, что необходимо сделать, — попробовать тренировать рецепторы обоняния. Например, каждый день вдыхать как можно больше разных запахов.

"Очень хорошо в этом вопросе помогает запах базилика. В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и "слушать" запах по несколько вдохов 3-4 раза в день", – пояснил Зайцев.

Также врач добавил, что возвращать обоняние нужно как можно скорее, иначе человек может на этом фоне впасть в депрессию или пропустить запах газа/дыма в доме.
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