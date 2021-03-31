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Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года
Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Кабмин утвердил "Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы".
2021-03-31T14:08+0500
2021-03-31T14:10+0500
общество
приватизация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Кабмин утвердил "Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы". Глава департамента Агентства по управлению государственными активами Бахтиёр Хайдаров рассказал Sputnik Узбекистан о том, что предусматривает документ.С 1 июля 2021 года начнут создаваться наблюдательные советы, службы внутреннего аудита и комитетов.Сроки полномочий исполнительного органа или наблюдательного совета будут продлены с одного до трех лет. В их состав войдут независимые представители (их должно быть не менее 30%).Будет также организована система комплаенс-контроля на тех предприятиях, акции которых включены в листинг фондовой биржи, а доля государственного участия в них составляет более 50%;При Агентстве по управлению государственными активами будет создан экспертный совет.Стратегия определяет критерии сохранения предприятий за государством. Это естественные монополии, а также факт осуществления предприятием деятельности в сфере стратегических интересов национальной экономики.С начала 2022 года каждое предприятие будет проанализировано на предмет соответствия критериям сохранения его за государством. При этом стоит задача сократить число госпредприятий на 75 процентов.Планируется поэтапно отменить практику предоставления предприятиям с госучастием гарантий при получении кредитов. Для каждого предприятия будут определены коммерческие и некоммерческие цели. Еще одно изменение – это разделение функций собственника и регулятора. В составы органов управления предприятий с госучастием не смогут входить лица, работающие в контролирующих органах.
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приватизация, узбекистан

Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года

14:08 31.03.2021 (обновлено: 14:10 31.03.2021)
339
© Sputnik
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik
В Узбекистане утверждена стратегия приватизации на 2021-2025 годы, в ее разработке приняли участие эксперты ЕБРР. Документ устанавливает критерии владения госпредприятиями.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Кабмин утвердил "Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы".
Глава департамента Агентства по управлению государственными активами Бахтиёр Хайдаров рассказал Sputnik Узбекистан о том, что предусматривает документ.

Планируется первичное и вторичное размещение акций 20 государственных предприятий. Приватизируются крупные компании, включенные в приложения указа президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".

Бахтиёр Хайдаров
Руководитель департамента Агентства по управлению государственными активами
С 1 июля 2021 года начнут создаваться наблюдательные советы, службы внутреннего аудита и комитетов.
Сроки полномочий исполнительного органа или наблюдательного совета будут продлены с одного до трех лет. В их состав войдут независимые представители (их должно быть не менее 30%).
Будет также организована система комплаенс-контроля на тех предприятиях, акции которых включены в листинг фондовой биржи, а доля государственного участия в них составляет более 50%;
При Агентстве по управлению государственными активами будет создан экспертный совет.
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Стратегия определяет критерии сохранения предприятий за государством. Это естественные монополии, а также факт осуществления предприятием деятельности в сфере стратегических интересов национальной экономики.
С начала 2022 года каждое предприятие будет проанализировано на предмет соответствия критериям сохранения его за государством. При этом стоит задача сократить число госпредприятий на 75 процентов.
Планируется поэтапно отменить практику предоставления предприятиям с госучастием гарантий при получении кредитов. Для каждого предприятия будут определены коммерческие и некоммерческие цели.
Еще одно изменение – это разделение функций собственника и регулятора. В составы органов управления предприятий с госучастием не смогут входить лица, работающие в контролирующих органах.
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