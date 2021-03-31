https://uz.sputniknews.ru/20210331/kolichestvo-gospredpriyatiy-sokratyat-na-75-do-2025-goda-18055016.html

Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года

Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Кабмин утвердил "Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы".

2021-03-31T14:08+0500

2021-03-31T14:08+0500

2021-03-31T14:10+0500

общество

приватизация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Кабмин утвердил "Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы". Глава департамента Агентства по управлению государственными активами Бахтиёр Хайдаров рассказал Sputnik Узбекистан о том, что предусматривает документ.С 1 июля 2021 года начнут создаваться наблюдательные советы, службы внутреннего аудита и комитетов.Сроки полномочий исполнительного органа или наблюдательного совета будут продлены с одного до трех лет. В их состав войдут независимые представители (их должно быть не менее 30%).Будет также организована система комплаенс-контроля на тех предприятиях, акции которых включены в листинг фондовой биржи, а доля государственного участия в них составляет более 50%;При Агентстве по управлению государственными активами будет создан экспертный совет.Стратегия определяет критерии сохранения предприятий за государством. Это естественные монополии, а также факт осуществления предприятием деятельности в сфере стратегических интересов национальной экономики.С начала 2022 года каждое предприятие будет проанализировано на предмет соответствия критериям сохранения его за государством. При этом стоит задача сократить число госпредприятий на 75 процентов.Планируется поэтапно отменить практику предоставления предприятиям с госучастием гарантий при получении кредитов. Для каждого предприятия будут определены коммерческие и некоммерческие цели. Еще одно изменение – это разделение функций собственника и регулятора. В составы органов управления предприятий с госучастием не смогут входить лица, работающие в контролирующих органах.

/20210212/Prezident-predlozhil-uskorit-protsess-privatizatsii--kak-eto-budet-15986805.html

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приватизация, узбекистан