https://uz.sputniknews.ru/20210331/kompaniya-uzbekistan-gtl-poluchila-status-akkreditovannogo-rabotodatelya-assa-18053022.html

Компания Uzbekistan GTL получила статус аккредитованного работодателя АССА

Компания Uzbekistan GTL получила статус аккредитованного работодателя АССА

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Компания Uzbekistan GTL стала первой среди структурных подразделений АО "Узбекнефтегаз" и 8-й по счету в стране, которая получила

2021-03-31T12:24+0500

2021-03-31T12:24+0500

2021-03-31T12:50+0500

экономика

минэнерго

финансы

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Компания Uzbekistan GTL стала первой среди структурных подразделений АО "Узбекнефтегаз" и 8-й по счету в стране, которая получила статус аккредитованного работодателя АССА — Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.Документ подтверждает высокое качество обучения в области финансов и учета. Аккредитация и членство в ассоциации позволяют сотрудникам Uzbekistan GTL получать доступ к дополнительным возможностям для развития и роста. Члены ассоциации могут принимать участие в мероприятиях и вебинарах АССА, а также регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.Для справки: АССА (the Association of Chartered Certified Accountants) — некоммерческая международная организация профессиональных бухгалтеров, которая насчитывает более 630 000 членов, а также 7 400 аккредитованных работодателей по всему миру. Ассоциация была основана в 1904 году в Великобритании и на сегодняшний день представлена в 181 стране.Программы, разработанные ассоциацией, одобрены ООН в качестве единой международной квалификации бухгалтеров и финансистов.В прошлом году в Узбекистане назвали самые высокооплачиваемые профессиональные области в Узбекистане — "Высший менеджмент" и "Информационные технологии, интернет, телеком".Максимальная заработная плата у бухгалтера, по озвученным данным, может составлять почти 10 млн сумов.

/20190122/Bukhgalteram-Uzbekistana-razyasnyat-tonkosti-zakonodatelstva-10598475.html

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