Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк назвал главных должников России, данные на конец 2019 года представлены на сайте организации.К тому времени около 30 развивающихся государств были задолжали РФ в общей сложности почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Речь идет об обязательствах государств или компаний, которые гарантированы государством.За ними следуют Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен и Афганистан.
ВБ опубликовал данные о задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед РФ.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк назвал главных должников России, данные на конец 2019 года представлены на сайте организации.
К тому времени около 30 развивающихся государств были задолжали РФ в общей сложности почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Речь идет об обязательствах государств или компаний, которые гарантированы государством.
На первом месте, по данным ВБ, — Беларусь (8,1 миллиарда долларов), на втором — Бангладеш (2,4 миллиарда), на третьем — Венесуэла (1,8 миллиарда).
За ними следуют Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен и Афганистан.