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Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка
Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк назвал главных должников России, данные на конец 2019 года представлены на сайте организации.
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всемирный банк
россия
долги
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк назвал главных должников России, данные на конец 2019 года представлены на сайте организации.К тому времени около 30 развивающихся государств были задолжали РФ в общей сложности почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Речь идет об обязательствах государств или компаний, которые гарантированы государством.За ними следуют Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен и Афганистан.
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всемирный банк, долги, беларусь

Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка

14:21 31.03.2021 (обновлено: 14:29 31.03.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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ВБ опубликовал данные о задолженности большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед РФ.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк назвал главных должников России, данные на конец 2019 года представлены на сайте организации.
К тому времени около 30 развивающихся государств были задолжали РФ в общей сложности почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Речь идет об обязательствах государств или компаний, которые гарантированы государством.

На первом месте, по данным ВБ, — Беларусь (8,1 миллиарда долларов), на втором — Бангладеш (2,4 миллиарда), на третьем — Венесуэла (1,8 миллиарда).

За ними следуют Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен и Афганистан.
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