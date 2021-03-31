https://uz.sputniknews.ru/20210331/kto-doljen-rossii-bolshe-vsex--dannye-vsemirnogo-banka-18057229.html

Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка

Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк назвал главных должников России, данные на конец 2019 года представлены на сайте организации.

2021-03-31T14:21+0500

2021-03-31T14:21+0500

2021-03-31T14:29+0500

всемирный банк

россия

долги

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1155/21/11552185_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a65b3c10b46f5322fb3034c2b0d4b7ea.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк назвал главных должников России, данные на конец 2019 года представлены на сайте организации.К тому времени около 30 развивающихся государств были задолжали РФ в общей сложности почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Речь идет об обязательствах государств или компаний, которые гарантированы государством.За ними следуют Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен и Афганистан.

россия

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

всемирный банк, долги, беларусь