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Нешуточные изменения: что нового с первого апреля
Нешуточные изменения: что нового с первого апреля
Со второго весеннего месяца в Узбекистане вводится сразу несколько заметных изменений в различных сферах. 31.03.2021, Sputnik Узбекистан
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Прежде всего нововведения касаются предпринимателей и госслужащих. В частности будут применяться существенные скидки для определенных организаций. Также новшества придут в сферу строительства, причем как концептуальные, так и чисто технические. А для удешевления стройматериалов временно обнуляется таможенная ставка на ввоз цемента.Некоторые преобразования будут и сфере информационных технологий. Так документооборот в системе образования полностью переведут в единую электронную систему, а также составят базы данных детей, родителей и попечителей. Такой подход обеспечит более эффективную социальную политику.Подробнее обо всех изменениях, ожидающих узбекистанцев с 1 апреля, смотрите в нашей инфографике.
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изменения, мультимедиа , инфографика, узбекистан

Нешуточные изменения: что нового с первого апреля

20:28 31.03.2021 (обновлено: 20:30 31.03.2021)
1596
Со второго весеннего месяца в Узбекистане вводится сразу несколько заметных изменений в различных сферах.
Прежде всего нововведения касаются предпринимателей и госслужащих. В частности будут применяться существенные скидки для определенных организаций.
Также новшества придут в сферу строительства, причем как концептуальные, так и чисто технические. А для удешевления стройматериалов временно обнуляется таможенная ставка на ввоз цемента.
Некоторые преобразования будут и сфере информационных технологий. Так документооборот в системе образования полностью переведут в единую электронную систему, а также составят базы данных детей, родителей и попечителей. Такой подход обеспечит более эффективную социальную политику.
Подробнее обо всех изменениях, ожидающих узбекистанцев с 1 апреля, смотрите в нашей инфографике.
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