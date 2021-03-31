Нешуточные изменения: что нового с первого апреля

Прежде всего нововведения касаются предпринимателей и госслужащих. В частности будут применяться существенные скидки для определенных организаций. Также новшества придут в сферу строительства, причем как концептуальные, так и чисто технические. А для удешевления стройматериалов временно обнуляется таможенная ставка на ввоз цемента.Некоторые преобразования будут и сфере информационных технологий. Так документооборот в системе образования полностью переведут в единую электронную систему, а также составят базы данных детей, родителей и попечителей. Такой подход обеспечит более эффективную социальную политику.Подробнее обо всех изменениях, ожидающих узбекистанцев с 1 апреля, смотрите в нашей инфографике.
Со второго весеннего месяца в Узбекистане вводится сразу несколько заметных изменений в различных сферах.
Прежде всего нововведения касаются предпринимателей и госслужащих. В частности будут применяться существенные скидки для определенных организаций.
Также новшества придут в сферу строительства, причем как концептуальные, так и чисто технические. А для удешевления стройматериалов временно обнуляется таможенная ставка на ввоз цемента.
Некоторые преобразования будут и сфере информационных технологий. Так документооборот в системе образования полностью переведут в единую электронную систему, а также составят базы данных детей, родителей и попечителей. Такой подход обеспечит более эффективную социальную политику.
Подробнее обо всех изменениях, ожидающих узбекистанцев с 1 апреля, смотрите в нашей инфографике.