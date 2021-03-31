https://uz.sputniknews.ru/20210331/neshutochnye-izmeneniya-chto-novogo-s-pervogo-aprelya-18067891.html

Нешуточные изменения: что нового с первого апреля

Нешуточные изменения: что нового с первого апреля

Со второго весеннего месяца в Узбекистане вводится сразу несколько заметных изменений в различных сферах. 31.03.2021, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

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Прежде всего нововведения касаются предпринимателей и госслужащих. В частности будут применяться существенные скидки для определенных организаций. Также новшества придут в сферу строительства, причем как концептуальные, так и чисто технические. А для удешевления стройматериалов временно обнуляется таможенная ставка на ввоз цемента.Некоторые преобразования будут и сфере информационных технологий. Так документооборот в системе образования полностью переведут в единую электронную систему, а также составят базы данных детей, родителей и попечителей. Такой подход обеспечит более эффективную социальную политику.Подробнее обо всех изменениях, ожидающих узбекистанцев с 1 апреля, смотрите в нашей инфографике.

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изменения, мультимедиа , инфографика, узбекистан