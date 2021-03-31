https://uz.sputniknews.ru/20210331/ojidayutsya-ispytaniya-pervoy-vaktsiny-ot-covid-razrabotannoy-uzbekistanom-18062266.html

Ожидаются испытания первой вакцины от COVID, разработанной Узбекистаном

Ожидаются испытания первой вакцины от COVID, разработанной Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан начал разработку собственной вакцины против нового коронавируса COVID-19, заявил глава Минздрава республики Абдухаким

2021-03-31T17:19+0500

2021-03-31T17:19+0500

2021-03-31T17:25+0500

общество

коронавирус

министерство здравоохранения республики узбекистан

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан начал разработку собственной вакцины против нового коронавируса COVID-19, заявил глава Минздрава республики Абдухаким Хаджибаев.Ходжибаев сообщил, что в ближайшие дни планируется начать исследования препарата на животных. Другие детали не уточняются.Кроме того, глава ведомства сообщил, что планируется получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.Ранее в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) заявили, что 1 апреля в стране начнется массовая вакцинация против COVID-19. По расчетам СЭС, до конца 2021 года могут быть привиты 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. В марте спецрейсами в республику уже поступили 1 миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) по линии COVAX.

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коронавирус, министерство здравоохранения республики узбекистан, вакцина, узбекистан