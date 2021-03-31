Ожидаются испытания первой вакцины от COVID, разработанной Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан начал разработку собственной вакцины против нового коронавируса COVID-19, заявил глава Минздрава республики Абдухаким Хаджибаев.Ходжибаев сообщил, что в ближайшие дни планируется начать исследования препарата на животных. Другие детали не уточняются.Кроме того, глава ведомства сообщил, что планируется получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.Ранее в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) заявили, что 1 апреля в стране начнется массовая вакцинация против COVID-19. По расчетам СЭС, до конца 2021 года могут быть привиты 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. В марте спецрейсами в республику уже поступили 1 миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) по линии COVAX.
Министр здравоохранения Узбекистана выступил с заявлением о том, что в стране ведутся разработки первой вакцины от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан начал разработку собственной вакцины против нового коронавируса COVID-19, заявил глава Минздрава республики Абдухаким Хаджибаев.
Сегодня наши ученые создали первую молекулу белка S вакцины против COVID-19.
Абдухаким Хаджибаев
Министр здравоохранения Узбекистана
Ходжибаев сообщил, что в ближайшие дни планируется начать исследования препарата на животных. Другие детали не уточняются.
Кроме того, глава ведомства сообщил, что планируется получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.
Ранее в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) заявили, что 1 апреля в стране начнется массовая вакцинация против COVID-19. По расчетам СЭС, до конца 2021 года могут быть привиты 7 миллионов человек, или 20% населения, на мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин. В марте спецрейсами в республику уже поступили 1 миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) по линии COVAX.