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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210331/rossiya-vyyasnyaet-naskolko-zapad-gotov-vnov-podjech-donbass-18049672.html
Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс
Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс
Украинские власти до сих пор не осознали, что для поддержки собственного реноме (точнее, его остатков) не стоит делать публичные заявления, которые выставляют
2021-03-31T10:24+0500
2021-03-31T10:24+0500
колумнисты
запад
донбасс
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Украинские власти до сих пор не осознали, что для поддержки собственного реноме (точнее, его остатков) не стоит делать публичные заявления, которые выставляют их самих в глупом виде. Очевидно же, что они ничего не могут поделать с тем, что великие державы решают судьбу страны за их спиной. Так что выражением недовольства они только усиливают унизительность своего положения.Причем у них была возможность сохранить лицо, поскольку первоначально Москва, объясняя состав участников будущего разговора, сообщила, что Путин, Меркель и Макрон намерены говорить не только о Донбассе, так как "там много и иных вопросов для обсуждения".Однако после комментария из Киева Кремль стал куда более однозначен, заявив, что "с "нормандским форматом" дела обстоят плохо". Пресс-секретарь российского президента уточнил, что "при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже". В общем, вряд ли в дипломатических рамках можно более прямолинейно высказать мысль об отсутствии у Москвы желания в принципе разговаривать с украинским руководством из-за полной бессмысленности данной затеи.Тем более что ситуация не располагает к пустой болтовне из-за накаляющейся обстановки на линии разграничения и подтягиваемых туда украинских военных формирований.За шесть лет, прошедших с подписания Минских соглашений, в Донбассе неоднократно случались "горячие" рецидивы. Однако всякий раз они ограничивались отдельными инцидентами, не перерастая в полномасштабную войну. Это произошло и летом прошлого года, когда имела место довольно серьезная эскалация, закончившаяся достижением перемирия.Главной причиной такого положения дел неизменно было отсутствие заинтересованности у Запада в возобновлении войны, хотя алармисты каждое обострение били в набат, предсказывая самое мрачное и кровавое развитие событий.В результате боевые действия в Донбассе были поставлены на паузу, а дальнейшие события только упрочили статус-кво. Европа окончательно убедилась, что Россию сломать по задуманному сценарию не удалось, и постепенно начала восстанавливать двухстороннее сотрудничество — тут уже было не до поддержки украинских военных авантюр. В Штатах же сменился президент, а для Трампа основным выбранным объектом внешнеполитического давления стал Китай.Плюс огромным разочарованием для Запада стала сама Украина, обманувшая практически все ожидания, которые на нее возлагались. Тема Донбасса, по сути, осталась последним козырем в ее отношениях и с Европой, и со Штатами. Регулярно провоцируя военные обострения там, Киев таким способом все эти годы привлекал к себе внимание в надежде получить желаемую помощь. Но безуспешно — в силу той самой объективной незаинтересованности по обе стороны океана.Однако именно в этом аспекте в последнее время произошли существенные изменения, что заставляет с куда большей тревогой наблюдать за развитием событий.В Соединенных Штатах к власти вернулись не просто демократы, а представители той части американского истеблишмента, что стояли за развязыванием войны в Донбассе в середине 2010-х. Более того, их первые внешнеполитические действия демонстрируют такой уровень деструктивности, что никак нельзя исключать, что они перейдут от слов к делу в новом разжигании конфликта.По эту сторону океана ситуация не менее сложна. ЕС, взвинтив градус русофобии, обрушил свои отношения с Россией на низшую за многие десятилетия точку. Причем сделал он это самостоятельно и добровольно — задолго до въезда Джо Байдена в Белый дом. Так что на этот раз действия европейцев никак нельзя списать на вынужденную необходимость следовать в фарватере Вашингтона в рамках вассально-союзнических отношений.Именно данное обстоятельство делает актуальным разговор Владимира Путина с лидерами Германии и Франции. Дело не только во взаимном прояснении позиции, но и в обширном арсенале доводов, находящемся в распоряжении российского президента и призванном донести до его западноевропейских коллег всю пагубность — не только для Украины, но и для Европы — возобновления войны в Донбассе.С Киевом же, как показал обширный прошлый опыт, на подобные темы разговаривать действительно просто не имеет смысла.Источник: РИА Новости
/20201127/Kiev-mechtaet-o-karabakhskom-stsenarii-dlya-Donbassa-15494636.html
/20200901/Ukraina-dokazala-Donbass-byl-prav-otdelivshis-ot-nee-14888300.html
донбасс
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Ирина Алкснис
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запад, донбасс

Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс

10:24 31.03.2021
458
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Сергей Аверин
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Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
Все материалы
Вчера вечером состоялись переговоры лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили ситуацию в Донбассе."Ничего об Украине без Украины" — именно так отреагировал за день до этого Киев на информацию о готовящейся видеоконференции.
Украинские власти до сих пор не осознали, что для поддержки собственного реноме (точнее, его остатков) не стоит делать публичные заявления, которые выставляют их самих в глупом виде. Очевидно же, что они ничего не могут поделать с тем, что великие державы решают судьбу страны за их спиной. Так что выражением недовольства они только усиливают унизительность своего положения.
Причем у них была возможность сохранить лицо, поскольку первоначально Москва, объясняя состав участников будущего разговора, сообщила, что Путин, Меркель и Макрон намерены говорить не только о Донбассе, так как "там много и иных вопросов для обсуждения".
Однако после комментария из Киева Кремль стал куда более однозначен, заявив, что "с "нормандским форматом" дела обстоят плохо". Пресс-секретарь российского президента уточнил, что "при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже". В общем, вряд ли в дипломатических рамках можно более прямолинейно высказать мысль об отсутствии у Москвы желания в принципе разговаривать с украинским руководством из-за полной бессмысленности данной затеи.
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Киев мечтает о "карабахском сценарии" для Донбасса
27 ноября 2020, 21:36
842
Тем более что ситуация не располагает к пустой болтовне из-за накаляющейся обстановки на линии разграничения и подтягиваемых туда украинских военных формирований.
За шесть лет, прошедших с подписания Минских соглашений, в Донбассе неоднократно случались "горячие" рецидивы. Однако всякий раз они ограничивались отдельными инцидентами, не перерастая в полномасштабную войну. Это произошло и летом прошлого года, когда имела место довольно серьезная эскалация, закончившаяся достижением перемирия.
Главной причиной такого положения дел неизменно было отсутствие заинтересованности у Запада в возобновлении войны, хотя алармисты каждое обострение били в набат, предсказывая самое мрачное и кровавое развитие событий.
Стоит напомнить, что Запад в лице Европы пошел на минские договоренности фактически вынужденно. Киев терпел тяжелое поражение на фронте — его надо было спасать. Россию же не удалось принудить к открытому военному вмешательству в конфликт, да и вообще в начале 2015 года уже стало понятно, что вся ситуация вокруг Украины и внутри нее развивается заметно не так, как планировали архитекторы Евромайдана и всего антироссийского проекта.
В результате боевые действия в Донбассе были поставлены на паузу, а дальнейшие события только упрочили статус-кво. Европа окончательно убедилась, что Россию сломать по задуманному сценарию не удалось, и постепенно начала восстанавливать двухстороннее сотрудничество — тут уже было не до поддержки украинских военных авантюр. В Штатах же сменился президент, а для Трампа основным выбранным объектом внешнеполитического давления стал Китай.
Плюс огромным разочарованием для Запада стала сама Украина, обманувшая практически все ожидания, которые на нее возлагались. Тема Донбасса, по сути, осталась последним козырем в ее отношениях и с Европой, и со Штатами. Регулярно провоцируя военные обострения там, Киев таким способом все эти годы привлекал к себе внимание в надежде получить желаемую помощь. Но безуспешно — в силу той самой объективной незаинтересованности по обе стороны океана.
Однако именно в этом аспекте в последнее время произошли существенные изменения, что заставляет с куда большей тревогой наблюдать за развитием событий.
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Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
1 сентября 2020, 20:08
46038
В Соединенных Штатах к власти вернулись не просто демократы, а представители той части американского истеблишмента, что стояли за развязыванием войны в Донбассе в середине 2010-х. Более того, их первые внешнеполитические действия демонстрируют такой уровень деструктивности, что никак нельзя исключать, что они перейдут от слов к делу в новом разжигании конфликта.
По эту сторону океана ситуация не менее сложна. ЕС, взвинтив градус русофобии, обрушил свои отношения с Россией на низшую за многие десятилетия точку. Причем сделал он это самостоятельно и добровольно — задолго до въезда Джо Байдена в Белый дом. Так что на этот раз действия европейцев никак нельзя списать на вынужденную необходимость следовать в фарватере Вашингтона в рамках вассально-союзнических отношений.
Можно спорить о причинах, лежащих в основе действий Европы, и преследуемых ею целях, однако важнее то, насколько далеко она готова зайти на этом пути. А в настоящий момент одним из самых насущных является вопрос, не приведет ли европейцев их нынешний антироссийский вектор к деятельной поддержке Киева в военной и околовоенной сферах.
Именно данное обстоятельство делает актуальным разговор Владимира Путина с лидерами Германии и Франции. Дело не только во взаимном прояснении позиции, но и в обширном арсенале доводов, находящемся в распоряжении российского президента и призванном донести до его западноевропейских коллег всю пагубность — не только для Украины, но и для Европы — возобновления войны в Донбассе.
С Киевом же, как показал обширный прошлый опыт, на подобные темы разговаривать действительно просто не имеет смысла.
Источник: РИА Новости
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