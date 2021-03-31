https://uz.sputniknews.ru/20210331/skolko-chashek-kofe-mojno-pit-v-den---otvet-dietologa-18047760.html

Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога

Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. О том, как часто можно пить кофе и стоит ли себя ограничивать, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения

2021-03-31T08:33+0500

2021-03-31T08:33+0500

2021-03-31T09:14+0500

в мире

кофе

здоровье

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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. О том, как часто можно пить кофе и стоит ли себя ограничивать, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Оказалось, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина. Это примерно 5 чашек черного чая или три маленьких эспрессо в день.Единственное, кофе необходимо употреблять с осторожностью людям с предрасположенностью к повышению артериального давления и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.Напомним: известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что если имеются заболевания печени, кофе не просто можно, а даже нужно пить, поскольку он оказывает целебный эффект.

/20210219/Doktor-Myasnikov-izvestnyy-fakt-kotoryy-my-znaem-o-kofe--mif-i-vydumka-16044481.html

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кофе, здоровье