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Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога
Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. О том, как часто можно пить кофе и стоит ли себя ограничивать, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения
2021-03-31T08:33+0500
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кофе
здоровье
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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. О том, как часто можно пить кофе и стоит ли себя ограничивать, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Оказалось, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина. Это примерно 5 чашек черного чая или три маленьких эспрессо в день.Единственное, кофе необходимо употреблять с осторожностью людям с предрасположенностью к повышению артериального давления и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.Напомним: известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что если имеются заболевания печени, кофе не просто можно, а даже нужно пить, поскольку он оказывает целебный эффект.
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кофе, здоровье

Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога

08:33 31.03.2021 (обновлено: 09:14 31.03.2021)
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© Foto : TeeFarm / PixabayЧашка кофе на кофейных зернах
Чашка кофе на кофейных зернах - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Foto : TeeFarm / Pixabay
При массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина в день.
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. О том, как часто можно пить кофе и стоит ли себя ограничивать, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Резких запретов не существует, 1-2 чашки кофе в день – не крепкий или с молоком – можно позволить", — рассказала Стародубова.

Оказалось, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина. Это примерно 5 чашек черного чая или три маленьких эспрессо в день.
Кофейные зерна в чашке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
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Единственное, кофе необходимо употреблять с осторожностью людям с предрасположенностью к повышению артериального давления и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Напомним: известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что если имеются заболевания печени, кофе не просто можно, а даже нужно пить, поскольку он оказывает целебный эффект.
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