Спикер парламента раскритиковал процесс информатизации системы здравоохранения

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В рамках заседание парламентской комиссии Законодательной палаты Олий Мажлиса по содействию реформам в области здравоохранения участники обсудили процесс внедрения ИКТ в медицину.Спикер парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов раскритиковал нынешнее состояния уровня информатизации системы здравоохранения. Деятельность парламентской комиссии, отметил заместитель министра здравоохранения Абдулла Азизов, помогает Министерству здравоохранения повысить эффективность межведомственного взаимодействия ведомств, хокимиятов и институтов гражданского общества внедрять цифровые технологии в медицину, ответственным в реализации этих задач является ООО "IT-Med.
По словам спикера, нельзя успокаиваться тем, что сегодня реализован ряд начальных проектов. Ведущие республиканские специализированные медицинские центры должны выступать в качестве лидеров в этих процессах.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В рамках заседание парламентской комиссии Законодательной палаты Олий Мажлиса по содействию реформам в области здравоохранения участники обсудили процесс внедрения ИКТ в медицину.
Спикер парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов раскритиковал нынешнее состояния уровня информатизации системы здравоохранения.
Мы до сих пор не увидели реальной реализации на практике тесной связи между республиканскими специализированными медицинскими центрами и их филиалами на местах на основе технологий телемедицины. Нас не должно успокаивать то, что на сегодняшний день реализован ряд начальных проектов. Ведущие республиканские специализированные медицинские центры обладают всеми возможностями для организации такой работы и должны выступать в качестве лидеров в этих процессах.
Нурдинжон Исмоилов
Спикер парламента Узбекистана
Деятельность парламентской комиссии, отметил заместитель министра здравоохранения Абдулла Азизов, помогает Министерству здравоохранения повысить эффективность межведомственного взаимодействия ведомств, хокимиятов и институтов гражданского общества внедрять цифровые технологии в медицину, ответственным в реализации этих задач является ООО "IT-Med.