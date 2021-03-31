Спикер парламента раскритиковал процесс информатизации системы здравоохранения

Мы до сих пор не увидели реальной реализации на практике тесной связи между республиканскими специализированными медицинскими центрами и их филиалами на местах на основе технологий телемедицины. Нас не должно успокаивать то, что на сегодняшний день реализован ряд начальных проектов. Ведущие республиканские специализированные медицинские центры обладают всеми возможностями для организации такой работы и должны выступать в качестве лидеров в этих процессах.

Нурдинжон Исмоилов Спикер парламента Узбекистана Спикер парламента Узбекистана