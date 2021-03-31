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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-buxare-otkroetsya-pyatizvezdochnyy-otel-hyatt-regency-18052092.html
В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency
В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов накануне провел встречу с председателем правления компании
2021-03-31T11:27+0500
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туризм
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
гостиница
бухара
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов накануне провел встречу с председателем правления компании Valor Hospitality Partners Юаном Мак Глашаном, сообщила пресс-служба ведомства.Стороны договорились организовать управленческий офис Valor Hospitality Partners, который возьмет на себя реализацию проекта по созданию пятизвездочного отеля под брендом Hyatt Regency в Бухаре.В ходе переговоров было также озвучено предложение открыть в Узбекистане учебный центр для повышения квалификации сотрудников отелей ведущих мировых брендов, таких как Hyatt, Accor, Marriot, Hilton.Первая в Узбекистане пятизвездочная гостиница Hyatt Regency открылась в Ташкенте в октябре 2016 года.
/20210217/V-Khive-stroyat-pyatizvezdochnuyu-gostinitsu-na-100-mest-16019946.html
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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, бухара

В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency

11:27 31.03.2021 (обновлено: 12:00 31.03.2021)
144
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГостиничный комплекс Hyatt Regency Ekaterinburg
Гостиничный комплекс Hyatt Regency Ekaterinburg - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
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Церемония подписания контракта между Госкомитетом по развитию туризма и компанией Hyatt International запланирована на 31 марта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов накануне провел встречу с председателем правления компании Valor Hospitality Partners Юаном Мак Глашаном, сообщила пресс-служба ведомства.
© Пресс-служба Госкомтурима УзбекистанаПятизвездочный отель Hyatt Regency от Valor Hospitality Partners откроется в Бухаре
Пятизвездочный отель Hyatt Regency от Valor Hospitality Partners откроется в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Пятизвездочный отель Hyatt Regency от Valor Hospitality Partners откроется в Бухаре
© Пресс-служба Госкомтурима Узбекистана
Стороны договорились организовать управленческий офис Valor Hospitality Partners, который возьмет на себя реализацию проекта по созданию пятизвездочного отеля под брендом Hyatt Regency в Бухаре.
В ходе переговоров было также озвучено предложение открыть в Узбекистане учебный центр для повышения квалификации сотрудников отелей ведущих мировых брендов, таких как Hyatt, Accor, Marriot, Hilton.
В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2021
Туризм
В Хиве строят пятизвездочную гостиницу на 100 мест
17 февраля, 13:27
231
Первая в Узбекистане пятизвездочная гостиница Hyatt Regency открылась в Ташкенте в октябре 2016 года.
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