https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-buxare-otkroetsya-pyatizvezdochnyy-otel-hyatt-regency-18052092.html

В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency

В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов накануне провел встречу с председателем правления компании

2021-03-31T11:27+0500

2021-03-31T11:27+0500

2021-03-31T12:00+0500

туризм

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

гостиница

бухара

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов накануне провел встречу с председателем правления компании Valor Hospitality Partners Юаном Мак Глашаном, сообщила пресс-служба ведомства.Стороны договорились организовать управленческий офис Valor Hospitality Partners, который возьмет на себя реализацию проекта по созданию пятизвездочного отеля под брендом Hyatt Regency в Бухаре.В ходе переговоров было также озвучено предложение открыть в Узбекистане учебный центр для повышения квалификации сотрудников отелей ведущих мировых брендов, таких как Hyatt, Accor, Marriot, Hilton.Первая в Узбекистане пятизвездочная гостиница Hyatt Regency открылась в Ташкенте в октябре 2016 года.

/20210217/V-Khive-stroyat-pyatizvezdochnuyu-gostinitsu-na-100-mest-16019946.html

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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, бухара