В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов накануне провел встречу с председателем правления компании Valor Hospitality Partners Юаном Мак Глашаном, сообщила пресс-служба ведомства.Стороны договорились организовать управленческий офис Valor Hospitality Partners, который возьмет на себя реализацию проекта по созданию пятизвездочного отеля под брендом Hyatt Regency в Бухаре.В ходе переговоров было также озвучено предложение открыть в Узбекистане учебный центр для повышения квалификации сотрудников отелей ведущих мировых брендов, таких как Hyatt, Accor, Marriot, Hilton.Первая в Узбекистане пятизвездочная гостиница Hyatt Regency открылась в Ташкенте в октябре 2016 года.
Церемония подписания контракта между Госкомитетом по развитию туризма и компанией Hyatt International запланирована на 31 марта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов накануне провел встречу с председателем правления компании Valor Hospitality Partners Юаном Мак Глашаном, сообщила пресс-служба ведомства.