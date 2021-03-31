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В МЧС объяснили почему в центре Ташкента обрушилось здание
В МЧС объяснили почему в центре Ташкента обрушилось здание
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В пресс-службе МЧС Узбекистана отреагировали на распространившиеся в социальной сети кадры обрушения здания в одном из центральных
2021-03-31T15:22+0500
2021-03-31T16:41+0500
происшествия
мчс узбекистана
обрушение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В пресс-службе МЧС Узбекистана отреагировали на распространившиеся в социальной сети кадры обрушения здания в одном из центральных районов столицы. В МЧС заверили, что падение многоэтажной башни – это плановый процесс сноса здания бывшего ресторана Aurum, расположенного на улице Абдулла Кодыри в Юнусабадском районе Ташкента.На этом месте планируется построить многоэтажный жилой дом. В ведомстве добавили, что работы ведутся на огороженной территории с соблюдением всех норм техники безопасности.Напомним: в августе 2018 года в ночном клубе Aurum 898 произошла поножовщина, в ходе которой был убит боец ММА (смешанные боевые искусства), чемпион Узбекистана Жамшид Кенжаев.
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мчс узбекистана, обрушение, ташкент

В МЧС объяснили почему в центре Ташкента обрушилось здание

15:22 31.03.2021 (обновлено: 16:41 31.03.2021)
1477
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнос дома
Снос дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
В ведомстве подчеркнули, что работы ведутся на огороженной территории с соблюдением всех норм техники безопасности.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В пресс-службе МЧС Узбекистана отреагировали на распространившиеся в социальной сети кадры обрушения здания в одном из центральных районов столицы.
В МЧС заверили, что падение многоэтажной башни – это плановый процесс сноса здания бывшего ресторана Aurum, расположенного на улице Абдулла Кодыри в Юнусабадском районе Ташкента.
На этом месте планируется построить многоэтажный жилой дом.
В ведомстве добавили, что работы ведутся на огороженной территории с соблюдением всех норм техники безопасности.
Напомним: в августе 2018 года в ночном клубе Aurum 898 произошла поножовщина, в ходе которой был убит боец ММА (смешанные боевые искусства), чемпион Узбекистана Жамшид Кенжаев.
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