https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-mchs-obyasnili-pochemu-v-tsentre-tashkenta-obrushilos-zdanie-18060070.html

В МЧС объяснили почему в центре Ташкента обрушилось здание

В МЧС объяснили почему в центре Ташкента обрушилось здание

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В пресс-службе МЧС Узбекистана отреагировали на распространившиеся в социальной сети кадры обрушения здания в одном из центральных

2021-03-31T15:22+0500

2021-03-31T15:22+0500

2021-03-31T16:41+0500

происшествия

мчс узбекистана

обрушение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В пресс-службе МЧС Узбекистана отреагировали на распространившиеся в социальной сети кадры обрушения здания в одном из центральных районов столицы. В МЧС заверили, что падение многоэтажной башни – это плановый процесс сноса здания бывшего ресторана Aurum, расположенного на улице Абдулла Кодыри в Юнусабадском районе Ташкента.На этом месте планируется построить многоэтажный жилой дом. В ведомстве добавили, что работы ведутся на огороженной территории с соблюдением всех норм техники безопасности.Напомним: в августе 2018 года в ночном клубе Aurum 898 произошла поножовщина, в ходе которой был убит боец ММА (смешанные боевые искусства), чемпион Узбекистана Жамшид Кенжаев.

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мчс узбекистана, обрушение, ташкент