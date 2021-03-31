https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-samarkande-proshel-chempionat-uzbekistana-po-boksu-18068148.html

В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу

В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу

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спорт

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу "Олимпийские вершины". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта. В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и в Каракалпакстане.По результатам состязаний в общем командном зачете победили боксеры Республиканского колледжа олимпийского резерва, расположенного в Ташкенте.Спортсмены Самаркандского колледжа олимпийского резерва заняли второе место.Третье призовое место досталось команде из Чирчикского колледжа олимпийского резерва. Отмечается, что победители и призеры соревнований были награждены медалями, почетными дипломами и сувенирами.

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министерство спорта, бокс, спорт