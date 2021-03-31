В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу "Олимпийские вершины". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта. В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и в Каракалпакстане.По результатам состязаний в общем командном зачете победили боксеры Республиканского колледжа олимпийского резерва, расположенного в Ташкенте.Спортсмены Самаркандского колледжа олимпийского резерва заняли второе место.Третье призовое место досталось команде из Чирчикского колледжа олимпийского резерва. Отмечается, что победители и призеры соревнований были награждены медалями, почетными дипломами и сувенирами.
В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и в Каракалпакстане.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу "Олимпийские вершины". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и в Каракалпакстане.