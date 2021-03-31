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В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу
В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу
2021-03-31T20:47+0500
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спорт
министерство спорта
бокс
спорт
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу "Олимпийские вершины". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта. В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и в Каракалпакстане.По результатам состязаний в общем командном зачете победили боксеры Республиканского колледжа олимпийского резерва, расположенного в Ташкенте.Спортсмены Самаркандского колледжа олимпийского резерва заняли второе место.Третье призовое место досталось команде из Чирчикского колледжа олимпийского резерва. Отмечается, что победители и призеры соревнований были награждены медалями, почетными дипломами и сувенирами.
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министерство спорта, бокс, спорт

В Самарканде прошел чемпионат Узбекистана по боксу

20:47 31.03.2021
3429
© Минспорта УзбекистанаЧемпионат Узбекистана по боксу
Чемпионат Узбекистана по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Минспорта Узбекистана
В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и в Каракалпакстане.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Самарканде на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы был организован чемпионат Узбекистана по боксу "Олимпийские вершины". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
В соревновании приняли участие свыше 300 спортсменов из 15 колледжей олимпийского резерва, действующих в регионах республики и в Каракалпакстане.
© Минспорта УзбекистанаЧемпионат Узбекистана по боксу
Чемпионат Узбекистана по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Чемпионат Узбекистана по боксу
© Минспорта Узбекистана
По результатам состязаний в общем командном зачете победили боксеры Республиканского колледжа олимпийского резерва, расположенного в Ташкенте.
Спортсмены Самаркандского колледжа олимпийского резерва заняли второе место.
Третье призовое место досталось команде из Чирчикского колледжа олимпийского резерва.
Отмечается, что победители и призеры соревнований были награждены медалями, почетными дипломами и сувенирами.
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