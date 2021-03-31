Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-namecheno-sozdat-shest-novyx-maxalley-18063510.html
В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей
В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления хокима Ташкента "О создании новой махалли за счет деления некоторых махаллей
2021-03-31T17:25+0500
2021-03-31T17:31+0500
общество
джахонгир артыкходжаев
махалля
хокимият ташкента
законопроект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1413/95/14139596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a89726b9f3191a42c7bdeca9bd2916cd.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления хокима Ташкента "О создании новой махалли за счет деления некоторых махаллей Мирзо-Улугбекского района на две части, а также об изменении и установлении их границ".Согласно документу, в связи с пересмотром территориальных границ района в столице планируется образовать шесть новых махалелй.Названия и основные показатели новых махаллей:Напомним: в 2020-м году в Ташкенте был образован Янгихаётский район. Новая местность имеет общую площадь в 4 419,6 га. Она образована за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1413/95/14139596_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e1acba5e4f97dc9dab20998893a32738.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
джахонгир артыкходжаев, махалля, хокимият ташкента, законопроект

В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей

17:25 31.03.2021 (обновлено: 17:31 31.03.2021)
566
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Соответствующий документ столичного хокимията размещен на государственном портале обсуждения законопроектов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления хокима Ташкента "О создании новой махалли за счет деления некоторых махаллей Мирзо-Улугбекского района на две части, а также об изменении и установлении их границ".
Согласно документу, в связи с пересмотром территориальных границ района в столице планируется образовать шесть новых махалелй.

Названия и основные показатели новых махаллей:

махалля "Камолот", население: 5 104, численность семей: 1 489, количество домов: 1 276;
махалля "Янги Камолот", население: 5 946, численность семей: 2 325, количество домов: 1 699;
махалля "Олмачи", население: 5 045, численность семей: 2 005, количество домов: 2 054;
махалля "Янги олмачи", население: 4 524, численность семей: 1 571 количество домов: 1 255;
махалля "Оккургон", население: 6 830, численность семей: 3 488, количество домов: 1 903;
махалля "Ойдин", население: 2 071, численность семей: 986, количество домов: 591.
Напомним: в 2020-м году в Ташкенте был образован Янгихаётский район. Новая местность имеет общую площадь в 4 419,6 га. Она образована за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:45"Борщ — наш": как власти Украины "ввязали" еду в культурную войну
17:38Сколько тонн золота продал Узбекистан за последние 10 лет — отчет ЦБ
17:25В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей
17:22В Ташкенте задержали участников ночного разбоя
17:19Ожидаются испытания первой вакцины от COVID, разработанной Узбекистаном
16:41Почему хоким Сергелийского района Ташкента не переедет жить в контейнер — подробности
16:25В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление президента в Сети
16:14Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Узбекистана в 2021 году
16:10COVID-вакцина для животных: почему без нее нельзя победить пандемию?
15:48Сердце Азии: что нужно Афганистану для "выздоровления"?
15:22В МЧС объяснили почему в центре Ташкента обрушилось здание
15:16Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
14:55Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта
14:40НТВ объявляет о старте нового проекта в рамках музыкального конкурса "Ты супер!"
14:38Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс
14:29Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео
14:21Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка
14:19Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты
14:14В Минюсте Узбекистана напомнили об ответственности за курение в общественном транспорте
14:08Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года