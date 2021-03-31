https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-namecheno-sozdat-shest-novyx-maxalley-18063510.html

В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей

В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления хокима Ташкента "О создании новой махалли за счет деления некоторых махаллей

2021-03-31T17:25+0500

2021-03-31T17:25+0500

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общество

джахонгир артыкходжаев

махалля

хокимият ташкента

законопроект

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления хокима Ташкента "О создании новой махалли за счет деления некоторых махаллей Мирзо-Улугбекского района на две части, а также об изменении и установлении их границ".Согласно документу, в связи с пересмотром территориальных границ района в столице планируется образовать шесть новых махалелй.Названия и основные показатели новых махаллей:Напомним: в 2020-м году в Ташкенте был образован Янгихаётский район. Новая местность имеет общую площадь в 4 419,6 га. Она образована за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.

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джахонгир артыкходжаев, махалля, хокимият ташкента, законопроект