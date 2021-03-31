В Ташкенте планируется создать шесть новых махаллей

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления хокима Ташкента "О создании новой махалли за счет деления некоторых махаллей Мирзо-Улугбекского района на две части, а также об изменении и установлении их границ".Согласно документу, в связи с пересмотром территориальных границ района в столице планируется образовать шесть новых махалелй.Названия и основные показатели новых махаллей:Напомним: в 2020-м году в Ташкенте был образован Янгихаётский район. Новая местность имеет общую площадь в 4 419,6 га. Она образована за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.
Соответствующий документ столичного хокимията размещен на государственном портале обсуждения законопроектов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления хокима Ташкента "О создании новой махалли за счет деления некоторых махаллей Мирзо-Улугбекского района на две части, а также об изменении и установлении их границ".
Согласно документу, в связи с пересмотром территориальных границ района в столице планируется образовать шесть новых махалелй.
Названия и основные показатели новых махаллей:
махалля "Камолот", население: 5 104, численность семей: 1 489, количество домов: 1 276;
махалля "Янги Камолот", население: 5 946, численность семей: 2 325, количество домов: 1 699;
махалля "Олмачи", население: 5 045, численность семей: 2 005, количество домов: 2 054;
махалля "Янги олмачи", население: 4 524, численность семей: 1 571 количество домов: 1 255;
махалля "Оккургон", население: 6 830, численность семей: 3 488, количество домов: 1 903;
махалля "Ойдин", население: 2 071, численность семей: 986, количество домов: 591.
Напомним: в 2020-м году в Ташкенте был образован Янгихаётский район. Новая местность имеет общую площадь в 4 419,6 га. Она образована за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.