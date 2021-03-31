Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-perekroyut-chast-dorogi-18069280.html
В Ташкенте перекроют часть дороги
В Ташкенте перекроют часть дороги
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог, сообщает
2021-03-31T22:03+0500
2021-03-31T22:03+0500
2021-03-31T22:05+0500
общество
хокимият ташкента
автомобилисты
перекрытие движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/480/02/4800295_0:36:1092:650_1920x0_80_0_0_4a040efe83722047a230fa7b5363e234.png
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Отмечается, что для движения автомобилистов будет недоступен дорожный участок по мосту на улице Фергана йули — от мавзолея Куйлюк-ота в сторону проспекта Бектемир йули. Во избежание пробок в столичной администрации просят водителей воспользоваться объездными путями.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/480/02/4800295_0:0:912:684_1920x0_80_0_0_9ebe2fb9ada592ee0c764040bb110154.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хокимият ташкента, автомобилисты, перекрытие движения
В Ташкенте перекроют часть дороги 22:03 31.03.2021 (обновлено: 22:05 31.03.2021)
Автомобилистам будет недоступен дорожный участок по мосту на улице Фергана йули — от мавзолея Куйлюк-ота в сторону проспекта Бектемир йули.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог,
сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
Отмечается, что для движения автомобилистов будет недоступен дорожный участок по мосту на улице Фергана йули — от мавзолея Куйлюк-ота в сторону проспекта Бектемир йули.
Во избежание пробок в столичной администрации просят водителей воспользоваться объездными путями.