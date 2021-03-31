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В Ташкенте перекроют часть дороги
В Ташкенте перекроют часть дороги
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог, сообщает
2021-03-31T22:03+0500
2021-03-31T22:05+0500
общество
хокимият ташкента
автомобилисты
перекрытие движения
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Отмечается, что для движения автомобилистов будет недоступен дорожный участок по мосту на улице Фергана йули — от мавзолея Куйлюк-ота в сторону проспекта Бектемир йули. Во избежание пробок в столичной администрации просят водителей воспользоваться объездными путями.
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хокимият ташкента, автомобилисты, перекрытие движения

В Ташкенте перекроют часть дороги

22:03 31.03.2021 (обновлено: 22:05 31.03.2021)
1699
© Подробно.UZЗнак на дороге
Знак на дороге - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Подробно.UZ
Автомобилистам будет недоступен дорожный участок по мосту на улице Фергана йули — от мавзолея Куйлюк-ота в сторону проспекта Бектемир йули.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Отмечается, что для движения автомобилистов будет недоступен дорожный участок по мосту на улице Фергана йули — от мавзолея Куйлюк-ота в сторону проспекта Бектемир йули.
Во избежание пробок в столичной администрации просят водителей воспользоваться объездными путями.
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