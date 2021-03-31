https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-perekroyut-chast-dorogi-18069280.html

В Ташкенте перекроют часть дороги

В Ташкенте перекроют часть дороги

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог, сообщает

2021-03-31T22:03+0500

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общество

хокимият ташкента

автомобилисты

перекрытие движения

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ с 1 по 20 апреля 2021 года в столице перекроют часть одной из основных дорог, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Отмечается, что для движения автомобилистов будет недоступен дорожный участок по мосту на улице Фергана йули — от мавзолея Куйлюк-ота в сторону проспекта Бектемир йули. Во избежание пробок в столичной администрации просят водителей воспользоваться объездными путями.

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хокимият ташкента, автомобилисты, перекрытие движения