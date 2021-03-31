В Ташкенте состоится международная промышленная выставка "Иннопром-2021"

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В столице с 5 по 7 апреля на площадке НВК "Узэкспоцентр" впервые пройдет международная промышленная выставка "Иннопром". В мероприятии примут участие промышленные компании и бизнес-делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. В рамках деловой программы пройдет главная стратегическая сессия с участием Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и зампремьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова. К тому же состоится российско-узбекский межрегиональный форум с участием губернаторов и хокимов.Кроме того, будут организованы специализированные сессии на актуальные темы: "Цифровое производство", "Совместные проекты в машиностроении", "Финансирование промышленности", "Технологии для городов", "Инновации в энергетике". Отмечается, что один из дней деловой программы Иннопром пройдет при поддержке НИУ "Высшая школа экономики". Он будет сфокусирован на мероприятиях для студентов крупнейших университетов Узбекистана. Их основная тематика будет посвящена сфере промышленного производства. Для справки: "Иннопром" - главная промышленная выставка России. С 2010 года она ежегодно проходит в Екатеринбурге. Ее площадь занимает 50 тысяч квадратных метров. В ней принимают участие представители свыше 600 крупнейших мировых компаний.
В рамках мероприятия будут организованы специализированные сессии: "Цифровое производство", "Совместные проекты в машиностроении", "Финансирование промышленности", "Технологии для городов", "Инновации в энергетике".
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В столице с 5 по 7 апреля на площадке НВК "Узэкспоцентр" впервые пройдет международная промышленная выставка "Иннопром".
В мероприятии примут участие промышленные компании и бизнес-делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении.
Главные разделы выставки
Транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT-технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и каучуки.
В рамках деловой программы пройдет главная стратегическая сессия с участием Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и зампремьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.
Мы видим огромный интерес российских и европейских промышленных компаний к рынку Узбекистана, поэтому неудивительно, что наш ИННОПРОМ – мировой бренд с 10-летней историей, который знают во многих странах, наконец, приходит в Ташкент.
Антон Атрашкин
Программный директор Иннопром
К тому же состоится российско-узбекский межрегиональный форум с участием губернаторов и хокимов.
Кроме того, будут организованы специализированные сессии на актуальные темы: "Цифровое производство", "Совместные проекты в машиностроении", "Финансирование промышленности", "Технологии для городов", "Инновации в энергетике".
Отмечается, что один из дней деловой программы Иннопром пройдет при поддержке НИУ "Высшая школа экономики". Он будет сфокусирован на мероприятиях для студентов крупнейших университетов Узбекистана. Их основная тематика будет посвящена сфере промышленного производства.
Для справки: "Иннопром" - главная промышленная выставка России. С 2010 года она ежегодно проходит в Екатеринбурге. Ее площадь занимает 50 тысяч квадратных метров. В ней принимают участие представители свыше 600 крупнейших мировых компаний.