В Минюсте Узбекистана напомнили об ответственности за курение в общественном транспорте

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане употребление табачной продукции в неустановленных местах влечет за собой административную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В министерстве отмечают, что курение воспрещено в поездах местного и дальнего сообщения, на речных судах, в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов, в автобусах ближнего и дальнего следования, а также в такси, маршрутках и городском электротранспорте. Нарушение установленного требования карается штрафом в сумме одной третьей БРВ.К тому же за раскуривание табака в самолете гражданина могут оштрафовать на 490 тысяч сумов (2 БРВ), уточнили в органе нормативно-правового регулирования.
В министерстве отмечают, что курение воспрещено в поездах местного и дальнего сообщения, на речных судах, в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов, в автобусах ближнего и дальнего следования, а также в такси, маршрутках и городском электротранспорте. Нарушение установленного требования карается штрафом в сумме одной третьей БРВ.
К тому же за раскуривание табака в самолете гражданина могут оштрафовать на 490 тысяч сумов (2 БРВ), уточнили в органе нормативно-правового регулирования.