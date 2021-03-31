https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-za-kurenie-v-obschestvennom-transporte-predusmotren-shtraf-18057784.html

В Минюсте Узбекистана напомнили об ответственности за курение в общественном транспорте

В Минюсте Узбекистана напомнили об ответственности за курение в общественном транспорте

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане употребление табачной продукции в неустановленных местах влечет за собой административную ответственность. Об этом

2021-03-31T14:14+0500

2021-03-31T14:14+0500

2021-03-31T14:26+0500

общество

закон

табак

курение

штраф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане употребление табачной продукции в неустановленных местах влечет за собой административную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В министерстве отмечают, что курение воспрещено в поездах местного и дальнего сообщения, на речных судах, в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов, в автобусах ближнего и дальнего следования, а также в такси, маршрутках и городском электротранспорте. Нарушение установленного требования карается штрафом в сумме одной третьей БРВ.К тому же за раскуривание табака в самолете гражданина могут оштрафовать на 490 тысяч сумов (2 БРВ), уточнили в органе нормативно-правового регулирования.

/20190225/V-aeroportu-Tashkente-poyavilis-znaki-zapreschayuschie-kurenie-10913756.html

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закон, табак, курение, штраф, узбекистан