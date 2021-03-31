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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210331/vystavka-expo-russia-uzbekistan-2021-proydet-onlayn-18054143.html
Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн
Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Четвертая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 и Ташкентский бизнес-форум пройдут с 1 апреля по 31 мая в
2021-03-31T12:44+0500
2021-03-31T13:00+0500
экономика
expo-russia uzbekistan
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Четвертая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 и Ташкентский бизнес-форум пройдут с 1 апреля по 31 мая в режиме онлайн, сообщает АО "Зарубеж-Экспо".Мероприятия организуют "Зарубеж-Экспо" и Торгово-промышленная палат Узбекистана при поддержке российских министерств иностранных дел, промышленности и торговли, энергетики, науки и высшего образования, экономического развития, здравоохранения, Госдумы, Совфеда, ТПП, "Россотрудничества", а также Сената Олий Мажлиса Узбекистана и отраслевых министерств республики.На Expo-Russia Uzbekistan 2021 будут представлены инновационные разработки в традиционной, атомной и альтернативной энергетике, нефтехимической и газовой промышленности, машиностроении, транспорте, в том числе в авиации и космонавтике, медицине и фармакологии, телекоммуникациях и связи, сельском хозяйстве, высшем и среднем профессиональном образовании, цифровой экономике. Запланированы круглые столы, презентации компаний, B2B-встречи в форме видеоконференций на официальной странице выставки и платформе ZOOM.Ожидается, что участие в Expo-Russia Uzbekistan 2021 даст российским производителям возможность выйти на динамично развивающийся рынок Узбекистана и заключить выгодные экспортные контракты.Предыдущая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan тоже прошла в онлайн-формате.
/20190425/Innovatsionnye-protezy-i-rakety-na-vystavke-Expo-Russia-Uzbekistan-11347992.html
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expo-russia uzbekistan, узбекистан

Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн

12:44 31.03.2021 (обновлено: 13:00 31.03.2021)
1416
© Sputnik / Рамиз БахтияровПромышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ожидается, что участие в мероприятии даст российским производителям возможность выйти на динамично развивающийся рынок Узбекистана и заключить выгодные экспортные контракты.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Четвертая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 и Ташкентский бизнес-форум пройдут с 1 апреля по 31 мая в режиме онлайн, сообщает АО "Зарубеж-Экспо".
Мероприятия организуют "Зарубеж-Экспо" и Торгово-промышленная палат Узбекистана при поддержке российских министерств иностранных дел, промышленности и торговли, энергетики, науки и высшего образования, экономического развития, здравоохранения, Госдумы, Совфеда, ТПП, "Россотрудничества", а также Сената Олий Мажлиса Узбекистана и отраслевых министерств республики.
Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2019
Фото
Инновационные протезы и ракеты на выставке Expo-Russia Uzbekistan
25 апреля 2019, 13:23
303
На Expo-Russia Uzbekistan 2021 будут представлены инновационные разработки в традиционной, атомной и альтернативной энергетике, нефтехимической и газовой промышленности, машиностроении, транспорте, в том числе в авиации и космонавтике, медицине и фармакологии, телекоммуникациях и связи, сельском хозяйстве, высшем и среднем профессиональном образовании, цифровой экономике.
Запланированы круглые столы, презентации компаний, B2B-встречи в форме видеоконференций на официальной странице выставки и платформе ZOOM.
Ожидается, что участие в Expo-Russia Uzbekistan 2021 даст российским производителям возможность выйти на динамично развивающийся рынок Узбекистана и заключить выгодные экспортные контракты.
Предыдущая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan тоже прошла в онлайн-формате.
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