https://uz.sputniknews.ru/20210331/vystavka-expo-russia-uzbekistan-2021-proydet-onlayn-18054143.html

Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн

Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Четвертая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 и Ташкентский бизнес-форум пройдут с 1 апреля по 31 мая в

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экономика

expo-russia uzbekistan

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Четвертая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 и Ташкентский бизнес-форум пройдут с 1 апреля по 31 мая в режиме онлайн, сообщает АО "Зарубеж-Экспо".Мероприятия организуют "Зарубеж-Экспо" и Торгово-промышленная палат Узбекистана при поддержке российских министерств иностранных дел, промышленности и торговли, энергетики, науки и высшего образования, экономического развития, здравоохранения, Госдумы, Совфеда, ТПП, "Россотрудничества", а также Сената Олий Мажлиса Узбекистана и отраслевых министерств республики.На Expo-Russia Uzbekistan 2021 будут представлены инновационные разработки в традиционной, атомной и альтернативной энергетике, нефтехимической и газовой промышленности, машиностроении, транспорте, в том числе в авиации и космонавтике, медицине и фармакологии, телекоммуникациях и связи, сельском хозяйстве, высшем и среднем профессиональном образовании, цифровой экономике. Запланированы круглые столы, презентации компаний, B2B-встречи в форме видеоконференций на официальной странице выставки и платформе ZOOM.Ожидается, что участие в Expo-Russia Uzbekistan 2021 даст российским производителям возможность выйти на динамично развивающийся рынок Узбекистана и заключить выгодные экспортные контракты.Предыдущая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan тоже прошла в онлайн-формате.

/20190425/Innovatsionnye-protezy-i-rakety-na-vystavke-Expo-Russia-Uzbekistan-11347992.html

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