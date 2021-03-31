https://uz.sputniknews.ru/20210331/xiaomi-nachnut-proizvodit-elektromobili-v-vide-doma-na-kolesax-18047621.html

Xiaomi начнут производить электромобили в виде "дома на колесах"

Xiaomi начнут производить электромобили в виде "дома на колесах"

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Китайская компания Xiaomi объявила о начале создания электромобилей. Об этом они сообщили в своем официальном Twitter.

2021-03-31T08:12+0500

2021-03-31T08:12+0500

2021-03-31T09:20+0500

в мире

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Китайская компания Xiaomi объявила о начале создания электромобилей. Об этом они сообщили в своем официальном Twitter.Кстати, прототип такого автомобиля они показали на вчерашней презентации — это оказался "дом на колесах", в который будут встроены "умные" устройства производства Xiaomi.Новый проект стартует с первоначальных инвестиций в размере 10 миллиардов юаней ($1,5 млрд), а в течение ближайших 10 лет планирует инвестировать до 10 миллиардов долларов.

/20210129/Ekobuduschee-chelovechestva-smartfony-Xiaomi-budut-zaryazhatsya-ot-vozdukha-15895734.html

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электромобиль