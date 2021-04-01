Атабек Назиров стал гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Атабек Назиров назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана, сообщает пресс-служба МИВТ.Назиров родился в Ташкенте в 1975 году. Выпускник Государственного университета штата Нью-Йорк (специальность "макроэкономика"). Работал в Goldman Sachs и JPMorgan Chase в США, "Тройке Диалог" и МДМ-банке в России, а также в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.В Узбекистане Назиров начал работать в 2018 году — тогда он стал заместителем министра инновационного развития, затем — заместителем министра народного образования. С января 2019-го работал директором Агентства по развитию рынка капитала.Учредителем Фонда прямых инвестиций Узбекистана является Фонд реконструкции и развития. Координирует его деятельность Министерство инвестиций и внешней торговли.Фонд прямых инвестиций создан для развития конкурентоспособных отечественных компаний республики, а также для формирования партнерских отношений с частными национальными и иностранными соинвесторами.
До этого, с 2019 года, Назиров руководил Агентством по развитию рынка капитала.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Атабек Назиров назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана, сообщает пресс-служба МИВТ.
"Тридцать первого марта 2021 года на должность советника министра инвестиций и внешней торговли — руководителя Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан назначен Атабек Назиров", — говорится в публикации.
Назиров родился в Ташкенте в 1975 году. Выпускник Государственного университета штата Нью-Йорк (специальность "макроэкономика"). Работал в Goldman Sachs и JPMorgan Chase в США, "Тройке Диалог" и МДМ-банке в России, а также в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.
В Узбекистане Назиров начал работать в 2018 году — тогда он стал заместителем министра инновационного развития, затем — заместителем министра народного образования.