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https://uz.sputniknews.ru/20210401/atabek-nazirov-stal-gendirektorom-fonda-pryamyx-investitsiy-uzbekistana-18080683.html
Атабек Назиров стал гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана
Атабек Назиров стал гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Атабек Назиров назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана,
2021-04-01T14:06+0500
2021-04-01T14:18+0500
фонд прямых инвестиций узбекистана
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Атабек Назиров назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана, сообщает пресс-служба МИВТ.Назиров родился в Ташкенте в 1975 году. Выпускник Государственного университета штата Нью-Йорк (специальность "макроэкономика"). Работал в Goldman Sachs и JPMorgan Chase в США, "Тройке Диалог" и МДМ-банке в России, а также в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.В Узбекистане Назиров начал работать в 2018 году — тогда он стал заместителем министра инновационного развития, затем — заместителем министра народного образования. С января 2019-го работал директором Агентства по развитию рынка капитала.Учредителем Фонда прямых инвестиций Узбекистана является Фонд реконструкции и развития. Координирует его деятельность Министерство инвестиций и внешней торговли.Фонд прямых инвестиций создан для развития конкурентоспособных отечественных компаний республики, а также для формирования партнерских отношений с частными национальными и иностранными соинвесторами.
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фонд прямых инвестиций узбекистана, узбекистан

Атабек Назиров стал гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана

14:06 01.04.2021 (обновлено: 14:18 01.04.2021)
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© Агентство по развитию рынка капиталаДиректор Агентства по развитию рынка капитала Атабек Назиров
Директор Агентства по развитию рынка капитала Атабек Назиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Агентство по развитию рынка капитала
До этого, с 2019 года, Назиров руководил Агентством по развитию рынка капитала.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Атабек Назиров назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана, сообщает пресс-служба МИВТ.
"Тридцать первого марта 2021 года на должность советника министра инвестиций и внешней торговли — руководителя Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан назначен Атабек Назиров", — говорится в публикации.
Назиров родился в Ташкенте в 1975 году. Выпускник Государственного университета штата Нью-Йорк (специальность "макроэкономика"). Работал в Goldman Sachs и JPMorgan Chase в США, "Тройке Диалог" и МДМ-банке в России, а также в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.
В Узбекистане Назиров начал работать в 2018 году — тогда он стал заместителем министра инновационного развития, затем — заместителем министра народного образования.
С января 2019-го работал директором Агентства по развитию рынка капитала.
Учредителем Фонда прямых инвестиций Узбекистана является Фонд реконструкции и развития. Координирует его деятельность Министерство инвестиций и внешней торговли.
Фонд прямых инвестиций создан для развития конкурентоспособных отечественных компаний республики, а также для формирования партнерских отношений с частными национальными и иностранными соинвесторами.
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