https://uz.sputniknews.ru/20210401/atabek-nazirov-stal-gendirektorom-fonda-pryamyx-investitsiy-uzbekistana-18080683.html

Атабек Назиров стал гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана

Атабек Назиров стал гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Атабек Назиров назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана,

2021-04-01T14:06+0500

2021-04-01T14:06+0500

2021-04-01T14:18+0500

фонд прямых инвестиций узбекистана

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Атабек Назиров назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — гендиректором Фонда прямых инвестиций Узбекистана, сообщает пресс-служба МИВТ.Назиров родился в Ташкенте в 1975 году. Выпускник Государственного университета штата Нью-Йорк (специальность "макроэкономика"). Работал в Goldman Sachs и JPMorgan Chase в США, "Тройке Диалог" и МДМ-банке в России, а также в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.В Узбекистане Назиров начал работать в 2018 году — тогда он стал заместителем министра инновационного развития, затем — заместителем министра народного образования. С января 2019-го работал директором Агентства по развитию рынка капитала.Учредителем Фонда прямых инвестиций Узбекистана является Фонд реконструкции и развития. Координирует его деятельность Министерство инвестиций и внешней торговли.Фонд прямых инвестиций создан для развития конкурентоспособных отечественных компаний республики, а также для формирования партнерских отношений с частными национальными и иностранными соинвесторами.

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фонд прямых инвестиций узбекистана, узбекистан