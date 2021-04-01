Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210401/avariya-na-teploseti-ostavila-bez-goryachey-vody-jiteley-rayona-v-tashkente-18085293.html
Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте
Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы произошла авария на магистральной теплосети. По этой причине жители ряда массивов остались без
2021-04-01T15:40+0500
2021-04-01T15:53+0500
общество
теплоснабжение
горячая вода
хокимият
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/887/59/8875922_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1da16127b4863fca8ecbb7760f757065.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы произошла авария на магистральной теплосети. По этой причине жители ряда массивов остались без горячей воды.В районном хокимияте заверили, что ЧП носит временный характер, ремонтные работы уже проводятся и водоснабжение восстановят до 20.00 по местному времени.Все случилось во время проведения плановых испытаний тепловых сетей с отключением подачи горячей воды. Из-за аварии подача горячей воды будет приостановлена на улицах Навнихол, Неъмат, Шахриобод, Дурмон Йули, Муминова, Зиёлилар, Ходжибаева, Каландар, Левитана, Сайрам, Буюк Ипак Йули, М. Юсуф, Аккурганская, Иргашева, К. Ниязова, Муртазаева, М. Исмоилий. Также без воды останутся массивы "Ялангач", "Буз-1", "Машхади", а также проспекты М. Улугбека и Мустакиллик, территория госпиталя МО РУз и площадь Х. Алимджана.
/20200921/Esli-goryachaya-voda-sovsem-ne-goryachaya-v-Minyuste-otvetili-na-zhaloby-grazhdan-15020863.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/887/59/8875922_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a11d97165506764cd93d386597fac8cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
теплоснабжение, горячая вода, хокимият, ташкент

Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте

15:40 01.04.2021 (обновлено: 15:53 01.04.2021)
1202
© Sputnik / Евгений ОдиноковСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
Все случилось во время проведения плановых испытаний тепловых сетей с отключением подачи горячей воды.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы произошла авария на магистральной теплосети. По этой причине жители ряда массивов остались без горячей воды.
В районном хокимияте заверили, что ЧП носит временный характер, ремонтные работы уже проводятся и водоснабжение восстановят до 20.00 по местному времени.
Все случилось во время проведения плановых испытаний тепловых сетей с отключением подачи горячей воды.
Из-за аварии подача горячей воды будет приостановлена на улицах Навнихол, Неъмат, Шахриобод, Дурмон Йули, Муминова, Зиёлилар, Ходжибаева, Каландар, Левитана, Сайрам, Буюк Ипак Йули, М. Юсуф, Аккурганская, Иргашева, К. Ниязова, Муртазаева, М. Исмоилий.
Кухонный кран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2020
Общество
Если "горячая вода" совсем не горячая: в Минюсте ответили на жалобы граждан
21 сентября 2020, 14:09
400
Также без воды останутся массивы "Ялангач", "Буз-1", "Машхади", а также проспекты М. Улугбека и Мустакиллик, территория госпиталя МО РУз и площадь Х. Алимджана.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:05Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID
17:52В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"
17:50Споткнулся на глазах у СМИ: Байдену вновь не повезло с трапом самолета — видео
17:35В Самарканде открылся учебный центр по подготовке строителей
17:29Турецкий инвестор строит в Узбекистане две ТЭС мощностью 470 МВт
17:28"Губкинцы" "штурмуют" нефтегазовые объекты Узбекистана
17:17Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"
16:57В двух регионах сменились начальники налоговых управлений
16:32Первый день уколов: почему узбекистанцев не отпускают сразу после вакцинации
16:24В ООН сформирована группа друзей по правам молодежи — инициатива Узбекистана
16:16"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку
16:15Стало известно, почему судно Ever Given до сих пор не покинуло Суэцкий канал
15:56"Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного газа
15:40Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте
15:28Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?
14:51"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте
14:49Прививка против COVID: первые кадры из пункта вакцинации в Ташкенте
14:38Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"
14:28Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе
14:13Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова