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Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте
Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы произошла авария на магистральной теплосети. По этой причине жители ряда массивов остались без
2021-04-01T15:40+0500
2021-04-01T15:40+0500
2021-04-01T15:53+0500
общество
теплоснабжение
горячая вода
хокимият
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы произошла авария на магистральной теплосети. По этой причине жители ряда массивов остались без горячей воды.В районном хокимияте заверили, что ЧП носит временный характер, ремонтные работы уже проводятся и водоснабжение восстановят до 20.00 по местному времени.Все случилось во время проведения плановых испытаний тепловых сетей с отключением подачи горячей воды. Из-за аварии подача горячей воды будет приостановлена на улицах Навнихол, Неъмат, Шахриобод, Дурмон Йули, Муминова, Зиёлилар, Ходжибаева, Каландар, Левитана, Сайрам, Буюк Ипак Йули, М. Юсуф, Аккурганская, Иргашева, К. Ниязова, Муртазаева, М. Исмоилий. Также без воды останутся массивы "Ялангач", "Буз-1", "Машхади", а также проспекты М. Улугбека и Мустакиллик, территория госпиталя МО РУз и площадь Х. Алимджана.
/20200921/Esli-goryachaya-voda-sovsem-ne-goryachaya-v-Minyuste-otvetili-na-zhaloby-grazhdan-15020863.html
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теплоснабжение, горячая вода, хокимият, ташкент
Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте
15:40 01.04.2021 (обновлено: 15:53 01.04.2021)
Все случилось во время проведения плановых испытаний тепловых сетей с отключением подачи горячей воды.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы произошла авария на магистральной теплосети. По этой причине жители ряда массивов остались без горячей воды.
В районном хокимияте заверили
, что ЧП носит временный характер, ремонтные работы уже проводятся и водоснабжение восстановят до 20.00 по местному времени.
Все случилось во время проведения плановых испытаний тепловых сетей с отключением подачи горячей воды.
Из-за аварии подача горячей воды будет приостановлена на улицах Навнихол, Неъмат, Шахриобод, Дурмон Йули, Муминова, Зиёлилар, Ходжибаева, Каландар, Левитана, Сайрам, Буюк Ипак Йули, М. Юсуф, Аккурганская, Иргашева, К. Ниязова, Муртазаева, М. Исмоилий.
Также без воды останутся массивы "Ялангач", "Буз-1", "Машхади", а также проспекты М. Улугбека и Мустакиллик, территория госпиталя МО РУз и площадь Х. Алимджана.