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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210401/knigu-ob-amire-temure-prezentovali-v-moskve--kommentariy-avtora-18081818.html
Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора
Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Московском государственном университете презентовали книгу-исследование, посвященную деятельности Амира Темура "Стратегическое
2021-04-01T14:01+0500
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общество
книга
презентация
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Московском государственном университете презентовали книгу-исследование, посвященную деятельности Амира Темура "Стратегическое лидерство Амира Темура: комментарии к Уложению". Автор издания — академик, иностранный член Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор политической экономии Владимир Квинт.Выпуск книги приурочен к 685-летию со дня рождения полководца Востока. Основным источником для ее написания стало издание "Уложение Темура", опубликованное в Казани Императорским университетом в 1894 году. В комментариях Квинт анализирует те положения Уложения, которые представляют интерес для государственных деятелей, стратегических лидеров, профессионалов теории и практики стратегирования. Вместе с тем автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.Книга может быть полезной для ученых, преподавателей и студентов, изучающих теорию стратегии и практику стратегирования, а также для широкого читателя. Она написана понятно, ярко и увлекательно, и, несомненно, пробудит у многих интерес к изучению истории Узбекистана.
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книга, презентация, амир темур

Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора

14:01 01.04.2021 (обновлено: 14:07 01.04.2021)
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© temurtuzuklari.uzАмир Темур машварати (мажлиси).
Амир Темур машварати (мажлиси). - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© temurtuzuklari.uz
Владимир Квинт предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Московском государственном университете презентовали книгу-исследование, посвященную деятельности Амира Темура "Стратегическое лидерство Амира Темура: комментарии к Уложению".
Автор издания — академик, иностранный член Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор политической экономии Владимир Квинт.
© Пресс служба МГУ имени М.В. ЛомоносоваВладимир Квинт
Владимир Квинт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Владимир Квинт
© Пресс служба МГУ имени М.В. Ломоносова
Выпуск книги приурочен к 685-летию со дня рождения полководца Востока. Основным источником для ее написания стало издание "Уложение Темура", опубликованное в Казани Императорским университетом в 1894 году.
В комментариях Квинт анализирует те положения Уложения, которые представляют интерес для государственных деятелей, стратегических лидеров, профессионалов теории и практики стратегирования. Вместе с тем автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.

Амир Темур — гений. Это отражается, во-первых, в его уникальном восприятии мира, во-вторых, в непрерывном познании самого себя. В-третьих, его гениальность проявляется в методах реализации собственных интересов и замыслов.

Владимир Квинт
академик, иностранный член Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор политической экономии
Книга может быть полезной для ученых, преподавателей и студентов, изучающих теорию стратегии и практику стратегирования, а также для широкого читателя. Она написана понятно, ярко и увлекательно, и, несомненно, пробудит у многих интерес к изучению истории Узбекистана.
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