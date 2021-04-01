https://uz.sputniknews.ru/20210401/knigu-ob-amire-temure-prezentovali-v-moskve--kommentariy-avtora-18081818.html

Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора

Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Московском государственном университете презентовали книгу-исследование, посвященную деятельности Амира Темура "Стратегическое

2021-04-01T14:01+0500

2021-04-01T14:01+0500

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общество

книга

презентация

амир темур

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Московском государственном университете презентовали книгу-исследование, посвященную деятельности Амира Темура "Стратегическое лидерство Амира Темура: комментарии к Уложению". Автор издания — академик, иностранный член Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор политической экономии Владимир Квинт.Выпуск книги приурочен к 685-летию со дня рождения полководца Востока. Основным источником для ее написания стало издание "Уложение Темура", опубликованное в Казани Императорским университетом в 1894 году. В комментариях Квинт анализирует те положения Уложения, которые представляют интерес для государственных деятелей, стратегических лидеров, профессионалов теории и практики стратегирования. Вместе с тем автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.Книга может быть полезной для ученых, преподавателей и студентов, изучающих теорию стратегии и практику стратегирования, а также для широкого читателя. Она написана понятно, ярко и увлекательно, и, несомненно, пробудит у многих интерес к изучению истории Узбекистана.

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книга, презентация, амир темур