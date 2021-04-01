Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Московском государственном университете презентовали книгу-исследование, посвященную деятельности Амира Темура "Стратегическое лидерство Амира Темура: комментарии к Уложению". Автор издания — академик, иностранный член Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор политической экономии Владимир Квинт.Выпуск книги приурочен к 685-летию со дня рождения полководца Востока. Основным источником для ее написания стало издание "Уложение Темура", опубликованное в Казани Императорским университетом в 1894 году. В комментариях Квинт анализирует те положения Уложения, которые представляют интерес для государственных деятелей, стратегических лидеров, профессионалов теории и практики стратегирования. Вместе с тем автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.Книга может быть полезной для ученых, преподавателей и студентов, изучающих теорию стратегии и практику стратегирования, а также для широкого читателя. Она написана понятно, ярко и увлекательно, и, несомненно, пробудит у многих интерес к изучению истории Узбекистана.
Владимир Квинт предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Московском государственном университете презентовали книгу-исследование, посвященную деятельности Амира Темура "Стратегическое лидерство Амира Темура: комментарии к Уложению".
Автор издания — академик, иностранный член Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор политической экономии Владимир Квинт.
Выпуск книги приурочен к 685-летию со дня рождения полководца Востока. Основным источником для ее написания стало издание "Уложение Темура", опубликованное в Казани Императорским университетом в 1894 году.
В комментариях Квинт анализирует те положения Уложения, которые представляют интерес для государственных деятелей, стратегических лидеров, профессионалов теории и практики стратегирования. Вместе с тем автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.
Амир Темур — гений. Это отражается, во-первых, в его уникальном восприятии мира, во-вторых, в непрерывном познании самого себя. В-третьих, его гениальность проявляется в методах реализации собственных интересов и замыслов.
Владимир Квинт
академик, иностранный член Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор политической экономии
Книга может быть полезной для ученых, преподавателей и студентов, изучающих теорию стратегии и практику стратегирования, а также для широкого читателя. Она написана понятно, ярко и увлекательно, и, несомненно, пробудит у многих интерес к изучению истории Узбекистана.