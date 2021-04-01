https://uz.sputniknews.ru/20210401/kolichestvo-aviareysov-iz-tashkenta-v-nyu-york-uvelichivaetsya-18070556.html

Количество авиарейсов из Ташкента в Нью-Йорк увеличивается

Количество авиарейсов из Ташкента в Нью-Йорк увеличивается

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways возобновляет еще один регулярный авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк и обратно, пишет пресс-служба компании.

2021-04-01T09:27+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways возобновляет еще один регулярный авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк и обратно, пишет пресс-служба компании.Вчера авиакомпания осуществила первый рейс из Ферганы в Стамбул. Полет длился 5 часов 40 минут.Напомним: ранее национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно, вес багажа рассчитывается по принципу Piece Concept (по количеству мест), а не как было раньше – Weight Concept (по весу).

/20200923/V-Nyu-Yorke-otkrylas-uzbekskaya-shkola-15040165.html

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