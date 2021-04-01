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Количество авиарейсов из Ташкента в Нью-Йорк увеличивается
Количество авиарейсов из Ташкента в Нью-Йорк увеличивается
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways возобновляет еще один регулярный авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк и обратно, пишет пресс-служба компании.
2021-04-01T09:27+0500
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways возобновляет еще один регулярный авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк и обратно, пишет пресс-служба компании.Вчера авиакомпания осуществила первый рейс из Ферганы в Стамбул. Полет длился 5 часов 40 минут.Напомним: ранее национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно, вес багажа рассчитывается по принципу Piece Concept (по количеству мест), а не как было раньше – Weight Concept (по весу).
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полет, перелеты, нью-йорк, нью-йорк, сша, ташкент, авиасообщение, узбекистан, ташкент, узбекистан, сша

Количество авиарейсов из Ташкента в Нью-Йорк увеличивается

09:27 01.04.2021 (обновлено: 09:34 01.04.2021)
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© Sputnik / Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
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С 22 апреля рейс Ташкент—Нью-Йорк—Ташкент будет осуществляться не только по воскресеньям, но и по четвергам.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Uzbekistan Airways возобновляет еще один регулярный авиарейс из Ташкента в Нью-Йорк и обратно, пишет пресс-служба компании.

"С 22 апреля рейс Ташкент—Нью-Йорк—Ташкент будет осуществляться не только по воскресеньям, но и по четвергам", — говорится в сообщении.

Вчера авиакомпания осуществила первый рейс из Ферганы в Стамбул. Полет длился 5 часов 40 минут.
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Напомним: ранее национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно, вес багажа рассчитывается по принципу Piece Concept (по количеству мест), а не как было раньше – Weight Concept (по весу).
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