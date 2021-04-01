"$коты все уронили": МИД России опубликовал пародию на популярный мем

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел России по случаю Дня смеха, который отмечается во всем мире в четверг, опубликовало на своем официальном Telegram-канале пародию на популярный мем "Наташ, вставай, мы там всё уронили".Только вот изображены на картинке не коты, а пингвины, и обращаются они не к Наташе, а к Сереже: "$коты все уронили", "Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем"."Первого апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!" — говорится в подписи к публикации.При этом в меме отмечается: "без претензий на интеллектуальную собственность". Ранее создатель паблика "Котизм" во "ВКонтакте" и автор мема о девушке и котах Дарья Бородулина подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Наташа, мы все уронили".Российский МИД не обходил вниманием 1 апреля и в предыдущие годы. Так, в 2017-м министерство опубликовало на своей странице в Facebook шуточную запись автоответчика для российских дипмиссий за рубежом, а в 2019-м в Twitter — "экстренное заявление о ситуации на Украине".
Во всем мире сегодня отмечают неофициальный праздник — День смеха. Российский МИД вновь не обошел его стороной.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел России по случаю Дня смеха, который отмечается во всем мире в четверг, опубликовало на своем официальном Telegram-канале пародию на популярный мем "Наташ, вставай, мы там всё уронили".
Только вот изображены на картинке не коты, а пингвины, и обращаются они не к Наташе, а к Сереже: "$коты все уронили", "Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем".
"Первого апреля никому не верь. Российскому МИД — можно!" — говорится в подписи к публикации.
При этом в меме отмечается: "без претензий на интеллектуальную собственность". Ранее создатель паблика "Котизм" во "ВКонтакте" и автор мема о девушке и котах Дарья Бородулина подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Наташа, мы все уронили".